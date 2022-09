Észak

Schott Lukácsháza–Boba 3-0 (2-0). Lukácsháza, 120 néző, vezette: Marácz Z.

Lukácsháza: Bán – Szentkúti (Bolfán), Gombás, Horváth K., KOVÁCS ZS., Léhmann (HORVÁTH SZ.), CSUKA, Rozmán (Lévai), László (Horváth M.), BŐSZE, Tóth D. (Németh N.).

Boba: László – Balogh M., Kovács R., Pityer, Szigeti, Fodor, Sütő, Kozári (Horváth T.), Dákai, Medve (Nagy I.), Porkoláb.

Gól: Németh N., Gombás, Rozmán.

A lukácsházi csapat két döntetlen után nagy bizonyítási vággyal lépett pályára – talán a görcsös akarásnak is betudható, hogy az utolsó passzokba, a befejezésekbe sok hiba csúszott. De a hazaiak végig uralták a mérkőzést, nagy mezőnyfölényben futballoztak. A kulturált, lelkes vendégek erejéből csak egy-egy szórványos kontrára futotta.

Elektromol Spari–Szeleste-Pósfa 2-2 (1-1). Szombathely, 80 néző, v.: Talabér N.

Spari: PUNGOR – Pulai, Jónás, Schmidt, VARSÁNYI, Láda, KELEMEN, Bolfán (Barbalits), Horváth N., Majtényi, Németh R. (SIPOS, Pados).

Szeleste: Szentgyörgyvári – Nardai, Németh B., Fülöp, Pethő (Horváth L.), Riba, Kovács R., Horváth R. (Fehér), Kovács T., Horváth D. (Molnár G.), Földi.

Gól: Jónás, Pulai, ill. Pethő, Kelemen (öngól). Kiállítva: Pados (91., Spari).

Jól kezdett a Spari , mindjárt a 3. percben egy szép támadást befejezve a vezetést is megszerezte. Sőt az első félidőben a helyzetei alapján akár a mérkőzést is eldönthette volna, mégis döntetlennel vonultak szünetre a csapatok. A második félidőben a hazaiak ismét vezetést szereztek, ám több meghatározó játékosuk is sérülést szenvedett, ezt a Szeleste kihasználta, egalizált. A végén a sparisok egy általuk jogosnak vélt 11-est reklamáltak – kiállítás lett a vége...

Conoil Mersevát–Uraiújfalu 1-4 (0-0). Mersevát, 100 néző, v.: Szabó III. Z.

Mersevát: Homlok – Gönye (Balogh P.), Dénes, Csite, Csótár, Horváth Zs. (Takács M.), Nagy Á., Fülöp, Takács B., Rába (Orbán), Döbröntei.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gáspár (Agg), Gallen, Szabó B., Kollárits, Németh Z., Pungor, Kovács G. (Bokor), Keszei (Simon), Németh B. (Burka).

Gól: Orbán, ill. Simon (3), Burka.

Az első félidőben egálban futballozott a két együttes. A második játékrészben viszont frissített az Újfalu, ez pedig gólokban is megmutatkozott. Korrekt játékvezetés mellett megérdemelt vendéggyőzelem született.

Gérce-Vásárosmiske–Kemenesalja 4-0 (3-0). Gérce, 90 néző, v.: Szendrődi B.

Gérce: Fehér – Komáromi, ÓDOR, Lakatos, LŐRINCZ, MAJOR, Nunkovics, KOVÁCS T., Csonka, Kövesdi, Sebestyén (Soós).

Kemenesalja: Bakos – Őri, Fülöp (Smidéliusz S.), Géczi, Czöndör, Németh M. (Pethő), Vajda, Smidéliusz B., Erdélyi, Kolompár, Varga R.

Gól: Major (2), Soós, Kovács T.

Az első félidőben mutatott jó játékával a hazai csapat gyorsan eldöntötte a három pont sorsát a sportszerűen küzdő vendégő ellen.

Gencsapáti–Pecöl 3-2 (1-2). Gencsapáti, v.: Kedves R.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Jónás, Soldatenko (Horváth A.), Dancs, Fülöp, Bokor (Skrapits), Sulyok (Varga R.), Egyed (Tóth B.), Roshko, Lőrincz, Janek.

Pecöl: Kollarics – Pálfi (Kasza), Tóth Zs. (Kiss B.), Gyürü, Oszkó, Farkas E. (Németh I.), Hóbor (Czeglédi), Boncz, Seper, Joó, Balázs.

Gól: Skrapits, Lőrincz, Dancs, ill. Gyürü, Farkas E.

A jó iramú, gólokban és fordulatokban gazdag mérkőzésen megérdemelt hazai győzelmet született a jól játszó, de a végére elfáradó Pecöl ellen.

Újperint–Bozsok 3-0 (3-0). Szombathely, v.: Héra Cs.

Újperint: Szlámer – Takács (Kovács G.), Kovács Zs., Hujber, Varga G. (Kiss R.), Egyed, Hegedűs, Sásdi, Kiss Á. (Tóth M.), Nyári (Péter), Szabó Z. (Viszket).

Bozsok: Farkas G. – Bigner, Kratochwill, Nagy Zs. (Kalmár), Pál, Dévényi (Kaposi), Németh O. (Dobány), Kovács P., Szalai (Iker), Tompek (Szenteleki B.), Marti.

Gól: Egyed, Kiss R., Takács.

Kemenesmagasi–Alsóújlak 0-3 (0-1). Kemenesmagasi, v.: Busi L.

Kemenesmagasi: Papp Á. – Poós, Berghoffer, Fülöp (Peresznyei), Molnár Zs., Horváth T., Solymos (Kerekes), Király, Palotai Á. (Kosztolánczi), Molnár T., Takács.

Alsóújlak: Gábor – Gampel Do., Kaposi, Varga K. (Káldi M.), Toldi (Káldi I.), Varga Á., Varga N., Farkas M. (Papp A.), Gampel Dá., Nagy Z. (Kovács Z.), Varga R.

Gól: Varga R. (2), Gampel Do.

A 7. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Kemenesalja–Lukácsháza, Boba–Mersevát. Vasárnap, 16.00: Pecöl–Gérce, Uraiújfalu–Spari, Szeleste–Sé, Alsóújlak–Újperint, Bozsok–Gencsapáti.

Dél

Bajánsenye–Tutitextil-Körmend VSE 0-1 (0-0). Bajánsenye, 60 néző, vezette: Horváth P.

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Vörös B. (Stunya), Horváth B., Horváth M., Kosár, Fábián, Bagó, Propszt, Horváth Z. (Kovács I.), Koczor.

Körmend: Bohus – Horváth Dániel, Horváth Á., Simon (Frühvirth, Papp P.), Szatmáry, Horváth Dávid, Petrovics, Horváth A. (Kiss B.), Kazinczki, Vilics, Szabó P.

Gól: Horváth Á. Kiállítva: Szabó P. (86., Körmend).

A felázott játéktéren a csapatok küzdelmes, jó iramú meccset játszottak. Az első félidőben mindkét csapat előtt két helyzet adódott, amelyek kimaradtak. A második játékrész elején viszont a vendégek egy támadásukat góllal zárták. A hazaiak a pontszerzés érdekében nagy erőket mozgósítottak, több helyzetet kialakítottak, hiába – a vendégek kapusa többször önfeláldozóan védett. És a játékvezető egyoldalú bíráskodása is befolyásolta a végeredményt... A hazaiak nem szolgáltak rá a vereségre.

Gyöngyöshermán-Szentkirály–Vasszécseny 2-2 (1-1). Szombathely, v.: Bíró O.

Gyöngyöshermán: Olasz – Séfer, Taletovits, Bihun, Kis Z. (Kis L.), Pochernin, Németh Sz., Nagy T., Kopácsi, Bakos (Dénes), Kovács D.

Vasszécseny: Móricz – Virág, Kontics (Viszked P.), Dankó, Viszked B., Németh Zs., Kalmár, Székely (Papp I.), Varga M., Vadász (Horváth D.), Katona.

Gól: Nagy T., Séfer, ill. Virág, Kontics.

Kiegyenlített, sportszerű mérkőzést vívtak a csapatok.

Rum–Csákánydoroszló 0-3 (0-1). Rum, v.: Gróf M.

Rum: Miklós – Székely (Molnár M.), Gyurkó B., Gyurkó A. (Pásti), Bíró, Kovács-Braun, Kovács B. (Reznyák), Koronczai, Leitgeb, Rosta, Horváth Á.

Csákánydoroszló: Tóth B. – Török, Makai, Pandur, Dedics (Dihen), Sárközi, Albert, Márton, Takács, Urbán (Könye Balla), Németh M. (Biczó).

Gól: Németh M., Török, Makai.

Az első félidőben négy komoly helyzetet hagyott ki a házigazda, mégis a vendég került előnybe. Fordulás után viszont átvette az irányítást a vendég, és megérdemelten nyert.