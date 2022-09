Észak

Kemenesalja–Gencsapáti 1-2 (0-1). Vönöck, vezette: Busi L.

Kemenesalja: Bakos – Belegrai (Smidéliusz B.), Németh M., Őri, Fülöp, Géczi, Czöndör, Kolompár (Smidéliusz S.), Vajda, Erdélyi, Ölbei.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Varga R., Soldatenko, Fülöp (Németh T.), Bokor (Czika), Tóth B., Egyed, Roshko, Lőrincz, Janek, Skrapits (Jónás).

Gól: Kolompár, ill. Fülöp, Soldatenko.

A Gencsapáti mielőbbi felépülést kíván a hazaiak megsérült játékosának.

Boba–Gérce-Vásárosmiske 0-4 (0-1). Boba, 90 néző, v.: Magyar Gy.

Boba: Fábián – Balogh M., Kovács R., Pityer, Fodor (Fehér), Kozári, Szabó J., Dákai (Szigeti), Kóbor (Medve), Heim (Sütő), Dénes.

Gérce: Fehér (Lengyel) – Komáromi, Sebestyén, Németh T., Lőrincz, Lakatos (Soós), Major, Nunkovics, Kovács T., Csonka, Kövesdi.

Gól: Lőrincz, Komáromi, Major, Kovács T.

A hazaiak játéka erőtlen volt, ezért a vendég győzelme megérdemelt.

Pecöl–Újperint 0-8 (0-4). Pecöl, vezette: Ódor Á.

Pecöl: Kollarics – Pálfi, Kurucz Ki. (Németh I.), Gyürü (Kurucz Ke.), Farkas E., Kiss B. (Czeglédi), Hóbor, Seper (Horváth B.), Joó, Bori (Oszkó), Balázs.

Újperint: Szlámer – Takács, Kovács Zs., Nyári, Hujber (Fábián), Varga G. (Török), Egyed (Péter), Hegedűs, Sásdi (Hazafi), Kovács A., Szabó Z. (Kiss Á.).

Gól: Egyed (2), Péter (2), Szabó Z. (2), Török, Kovács A.

A jó kerettel rendelkező Újperint gyors, szemre is tetszetős játékával esélyt sem adott az amúgy is enervált hazai gárdának. Ilyen arányban is megérdemelt a vendégek sikere.

Uraiújfalu–Schott Lukácsháza 1-1 (0-1). Uraiújfalu, v.: Busi L.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gáspár (Burka), Gallen (Németh Z.), Szabó B., Kollárits, Pungor, Kovács G., Keszei (Gönczöl), Simon (Agg), Németh B. (Csete).

Lukácsháza: Bán – Szentkúti, Takács (Léhmann), Gombás, Pungor (Kovács Zs.), Horváth K., Németh B., Csuka, László, Bősze, Tóth D. (Rozmán).

Gól: Burka, ill. Pungor. Kiállítva: Németh B. (53., Lukácsháza).

A mérkőzésen elsősorban a küzdelem dominált. A vendégek az első félidőben vezetéshez jutottak. A második félidőben a tíz főre fogyatkozó Lukácsháza ellen nagy energiákat mozgósítottak a hazaiak, és a hajrájában szerzett góllal az egy pontot otthon tartották.

Szeleste-Pósfa–Conoil Mersevát 5-1 (3-0). Szeleste, v.: Mónos J.

Szeleste: Szentgyörgyvári – Nardai, Maráczi, Fülöp (Pomper), Pethő (Fehér), Riba (Horváth L.), Kovács R. (Horváth D.), Tóth B., Horváth R., Szabó B. (Kovács T.), Földi.

Mersevát: Homlok (Patyi) – Gönye, Dénes (Csótár), Pethő, Csite (Takács), Horváth Zs., Orbán, Fülöp, Nagy Á., Döbröntei (Rába), Balogh P. (Czupor).

Gól: Fülöp (2), Riba, Horváth R., Kovács R., ill. Horváth Zs.

A játék minden elemében jobb hazai csapat megérdemelten szerezte meg első győzelmét.

Sé Honvéd–Elektromol Spari 2-1 (1-1). Sé, v.: Bagoly G.

Sé: Földi – Szalay, Séfer, Kiss Márton Balázs (Tóth F.), Kovács K. (Hancz), Werderits (Halmos), Muzsai, Nemes, Fichtacher (Kiss Mi.), Sümegi (Kiss Má.), Uri.

Spari: Pungor – Németh V., Pulai, Jónás, Barbalits (Neubauer), Schmidt, Varsányi, Láda, Bolfán, Majtényi, Fritz.

Gól: Tóth F., Sümegi, ill. Pulai. Kiállítva: Hancz (86., Sé).

A vendégek bátor játékkal rukkoltak elő, a hazaiak nehezen kapták el a ritmust. Aztán a félidő közepén egy szépségdíjas góllal vezetést szereztek. Voltak jobbnál-jobb lehetőségek mindkét oldalon, de gólt csak a félidő végén a vendégek szereztek – egyenlítettek. A második félidőben a hazaiak játéka a nagy akarásban görcsössé vált, de sok volt a technikai hiba mindkét oldalon. A séiek számtalan ziccert hagytak kihasználatlanul, de a vége előtt be tudták vinni. A túloldalon két esetben is a hazaiak kapusának minden tudására szüksége volt, hogy érintetlen maradjon a hálója. Így maradt a minimális, de megérdemelt hazai győzelem, a sok hibával tarkított, de végig nyílt, izgalmas meccsen.

Bozsok–Kemenesmagasi 5-1 (2-0). Bozsok, v.: Monostori I.

Bozsok: Szenteleki Á. – Bigner, Kratochwill (Szenteleki B.), Nagy Zs. (Iker), Németh O., PÁL S., Dévényi (Kalmár), Szalai (Kaposi), Tompek, KISS M., Marti (Dobány).

Kemenesmagasi: Papp Á. – Poós, Horváth T., Solymos (Fülöp), Kerekes, Palotai Á., Molnár Zs., Princzes, Takács (Palotai L.), Sebestyén (Bándoli), Molnár T.

Gól: Pál (3), Dobány, Németh O., ill. Horváth T.

A második félidőben egy 10 perces rövidzárlatot leszámítva végig uralta a mérkőzést a bozsoki együttes. Helyzetek sokaságát alakította ki, melyből ötöt sikerült kihasználni.

A 6. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Lukácsháza–Boba. Vasárnap, 16.00: Spari–Szeleste, Mersevát–Uraiújfalu, Gérce–Kemenesalja, Gencsapáti–Pecöl, Újperint–Bozsok, Kemenesmagasi–Alsóújlak.

Dél

Tutitextil-Körmend VSE–Telekes Medosz 4-5 (2-3). Körmend-Horvátnádalja, 80 néző, vezette: Szendrődi B.

Körmend: Bérdi – Kocsis (Horváth D.), Papp P. (Kiss B.), Horváth Á., Tóth M., Simon, Meixner, Szatmáry (Szabó P.), Petrovics, Horváth A., Vilics.

Telekes: Blaskovics – Dézsi, Németh T. (Horváth N.), Németh M., Orsós (Horváth A.), Nyári, Osvald, Kónya, Tóth N., Vincze, Németh F.

Gól: Tóth M. (3), Meixner, ill. Kónya (4), Vincze.

A lelkes vendégek meglepték a hazaiakat – akik sok helyzetet elpuskáztak, és még egy 11-est is kihagytak. A játék képe, a helyzetek száma alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.