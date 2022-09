Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Komáromi VSE 21-26 (11-15). Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok, 300 néző, NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Dáné R., Marton Zs.

SZKKA: Balog – Kiskartali 2, Pődör R. 7, Tanaskovic, Szmolek 3, Kulcsár 5, Horváth A. 3. Csere: Christe – Temesvári 1, Győri, Balogh P., Biró. Edző: Pődör Zoltán.

Komárom: Kubina – Simsik 7, Bízik 1, Tarjányi 1, Temes 3, Karalyos, Szabó-Kovacsicz. Csere: Vajk – Ogonovszky 6, Kocsis 7, Ács 1, Gengeliczky. Edző: Neukum Tamás.

Az eredmény alakulása: 8. perc: 0-5. 15. p.: 6-8. 26. p.: 10-13. 34. p.: 12-16. 40. p.: 13-17. 53. p.: 18-21.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/4.

Hosszú hetek izzadságos, kitartó felkészülési munkája után elkövetkezett az előadás. A hazai környezetben debütáló, teljesen átalakult Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt gárdájának rémálomszerűen alakult a Komárom elleni mérkőzés első 10 perce. Simsik nyitotta meg vendég oldalon a gólcsapot, majd nyolc perc leforgása alatt még négyszer mattolták Balog kapuját, ezzel hamar

5-0-ás hátrányba került a hazai csapat. Pedig – ahogyan az várható volt – nem vitt fénysebességet a Komárom a támadásaiba, ennek ellenére a megfontolt, lassú játékuk így is kifizetődő lett számukra. 0-5-nél érthető módon időt kért Pődör Zoltán, aminek meg is lett az eredménye, előbb egy formás akció végén Kulcsár, majd Pődör Rebeka is betalált – úgy tűnt, kezd éledezni a Szombathely, amelynek szemmel láthatóan folyamatosan javult innentől a játéka. A 16. percben Pődör harmadik találatával már csak egyetlen gólnyi volt a különbség a felek között (7-8). A helyenként szellős hazai védekezés és sok labdavesztés következtében nemcsak tartotta, hanem a 26. percre ismét növelte előnyét a Komárom (9-13). Az első félidő hajrája sem hozta meg a várt áttörést az SZKKA játékában, a pontatlan házigazdával szemben a vendégek négygólos fórból várhatták a második 30 percet (11-15).

Szünet után Horváth Anna ziccerével lopta a távot az SZKKA, majd Christe Dalma Simsik hetesét hárította bravúrosan. A 37. percben kapta meg első kiállítását a házigazda – Szmolek volt túl kemény –, ám gólt mégis a vasiak szereztek ez idő alatt. A sorozatban bekapott három újabb találat mélyütés volt az SZKKA számára – 13-19-nél Pődör Zoltán ismét maga köré gyűjtötte játékosait. Christe Dalma nagyon elkapta a fonalat, fontos védésekkel tartotta meccsben csapatát, amely az utolsó 10 percre ráfordulva háromra csökkentette hátrányát (17-20). Felcsillant a remény, hiszen egyértelműen megtalálta ritmusát a Szombathely, viszont a Komárom meg volt annyira rutinos gárda, hogy ezt a ritmust, lendületet megtörje. Az 54. percben Temes elképesztően szerencsés góljával tartotta magát négygólos távolságban a Komárom az SZKKA-t, majd nem sokkal később Kocsis is betalált még nehezebb helyzetbe hozva a házigazdát (18-23). Három perccel a vége előtt felharsant a Soha ne add fel! szurkolói rigmus is, ám érezhetően a találkozó ezen pontján már eldőlt a meccs. Az 58. percben Temes ismét mattolta Christét (18-24), kétséget sem hagyva afelől, hogy ki nyeri a derbit. A Komárom végül öt góllal győzött és elvitte a két pontot Szombathelyről.