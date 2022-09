Ferencz Csabáék voltaképpen már elkezdték az új szezont, noha a malagai Bajnokok Ligája-selejtezősorozat fájdalmasan rövidre sikerült.

– A korai BL-búcsú miatt rendkívül csalódottak voltunk, főképp a támadó játékunk nem működött – idézte fel Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Hiába küzdöttünk jól, eléggé statikus volt a játékunk, mindemellett a védekezésben is akadtak hibák – mindezeken igyekeztünk javítani a héten.

A tavalyi bajnoki ezüstérmes Egis Körmend valamennyi légiósát lecserélte, míg a magyar magot – a Falcóhoz szerződött Krivacsevics Márkó kivételével – sikerült egyben tartania. Érkezett Brandon Anderson, akit a minap máris az amerikai Siyani Chambersre cseréltek irányító poszton, illetve a nigériai-magyar Godwin Omenaka, a szintén amerikai Wendell Mitchell, Brandon Parrish, Mike Moore és a Szolnokról távozó horvát center, Marjan Cakarun is a Rába-parti klubnál folytatja pályafutását.

– Nyerni szeretnénk rögtön az első mérkőzésen – szögezte le Ferencz Csaba. – Ugyanakkor bármi megtörténhet, hiszen még senki sincs a top-on. Még azon dolgoznak a csapatok, hogy hatékonyan integrálják új játékosaikat, éppen emiatt még azért akadozhat a gépezet. De mi eddig is, meg ezután is azon dolgozunk, hogy leredukáljuk azokat a hiányosságokat, amelyek problémásak voltak a felkészülés során. Bízom benne, hogy munkánk eredményre vezet, és győzni tudunk Oroszlányban. Úgy érzem, ebben a csapatban is benne van, hogy jó eredményt érjen el, de komoly ígéretekkel még nem érdemes dobálózni, mert azt sem lehet tudni, hogy a többi együttes milyen játékerőt képvisel, mire lesz képes. Lépésről lépésre szeretnék haladni, fokozatosan építve fel magunkat és minél több szeretnénk elérni. Mihelyst lezajlik a bajnokság első köre, már látni fogjuk az erőviszonyokat. Az alapvető célkitűzés a playoffba jutás, aztán meglátjuk onnan még meddig visz az útunk.

A korábbi évektől eltérő versenykiírással rajtol a bajnokság: az alapszakaszban oda-vissza vágós rendszerben lejátszott 26 fordulót követően jön a rájátszás, azaz megszűnik a középszakasz!