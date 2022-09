A kicsik láthatóan élvezték a versenyeken való részvételt, illetve az azutáni jutalomsütit is. Persze voltak csöppségek, akiknél eltört a mécses egy-egy futás után, de őket hamar megvigasztalták az óvó nénik, dadusok. Szerencsére sok szülő is el tudott menni az eseményre szurkolni gyerekének, így a sportnap jó családi program is volt a résztvevőknek.