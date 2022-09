A Haladás saját nevelésű játékosa, Rácz Barnabás nyáron, a holland másodosztályú FC Eindhovenből igazolt vissza Szombathelyre. A 26 éves középpályás a bajnoki rajton még végigjátszotta a Csákvár elleni meccset, ám azóta combsérülése miatt egy meccsen sem léphetett pályára. Rácz másfél hete már a csapattal edzett és múlt vasárnap az Ajka (0-0) ellen visszatért a pályára. Rácz remekül játszott, jól mozgatta a csapatot, a mezőny egyik legjobbja volt, nem látszott rajta a közel másfél hónapnyi kihagyás.

– Az első félidőben uraltuk a mérkőzést, megvoltak a helyzeteink is, de ezeket nem tudtuk értékesíteni – mondta Rácz Barnabás. – A második félidő elején is akadtak helyzeteink, aztán kicsit magunkra húztuk ellenfelünket – ekkor az ajkaiaknak volt valamivel több lehetőségük. A végén azonban eldönthettük volna a meccset. Összességében mégis pozitívan ítélem meg a meccset, noha jó lett volna nyernünk, játékunk fejlődő tendenciát mutat: helyzeteket alakítottunk ki, igaz, ezeket sajnos nem sikerült értékesítenünk. Nagyon örülök, hogy visszatérhettem a pályára, persze az lett volna az igazi, ha győztes meccsen térek vissza. Dolgoznunk kell tovább és akkor meglesz a befektetett munka eredménye.

– Amikor egy csapat lélektanilag olyan nehéz helyzetben van, mint mi, akkor hihetetlenül fontos lenne, hogy valahogy az a labda bepattanjon a kapura – mondta Mészöly Géza szakmai vezető, a Haladás megbízott vezetőedzője. – Ráadásul nem érdemtelenül pattant volna be, mert az első félidőben három-négy nagy helyzetünk is volt. A második félidőben is uraltuk a játékot és – főleg a cseréknek köszönhetően – még egy lapáttal rátettünk, a végét is megnyomtuk. Azt éreztem, hogy a játékosok mindent megtettek, volt futball is, de még nagyon görcsösek a fiúk.

A bajnokságban a válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzései miatt hosszú szünet következik, legközelebb október 2-án, 17 órai kezdettel Pécsett lép pályára a Haladás. A Magyar Kupában viszont vasárnap játszanak a vasiak, 15 órakor az NB III.-as Putnok otthonában vendégszerepelnek. Ami az edzőkérdést illeti, egyelőre nincs konkrétum, viszont – információink szerint – kapós a Haladás kispadja, többen is jelentkeztek a vezetőedzői posztra.