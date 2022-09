Komáromi VSE–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 21-28 (10-14). Komárom, 50 néző, kézilabda Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Benya-Hantos D., Kovács K.

Komárom: Vajk, Liszkai (kapusok), Simsik 4, Bízik 3, Tarjányi 1, Karalyos 1, Kocsis 3, Gengeliczky 2, Orbán 3, Gál 2, Póczik 2. Edző: Neukum Tamás.

SZKKA: Balog, Christe, Fritz (kapusok), Kiskartali 1, Pődör R. 9, Tanaskovic, Szmolek, Kulcsár 6, Horváth A. 2, Szendrei 2, Temesvári, Győri 3, Balogh P. 2, Biró 2, Varga N. 1. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 2-2. 15. p.: 4-7. 26. p.: 7-12. 34. p.: 12-15. 40. p.: 13-17. 53. p.: 17-25.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/6, ill. 3/3.

A rosszul sikerült Komárom elleni szezonkezdés után rögtön felcsillant a visszavágás lehetősége a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia számára. A KVSE ideiglenes otthonában, Tatabányán, a Földi Imre Sportcsarnokban fogadta a szombathelyieket a Magyar Kupában. Az első percek a kapusokról szóltak mindkét oldalon, Vajk és Balog is remekül kezdte a találkozót. Tarjányi kezdte meg a gólgyártást három perc elteltével, amikor Pődör Rebeka válaszolt, ráadásul rögtön kétszer is, ezzel átvette a vezetést az SZKKA (1-2). Felváltva találtak be a csapatok, míg nem a kilencedik percben Tarjányit szórták ki a játékvezetők két percre.

Ezt kihasználva gyorsan egyenlített az SZKKA, majd Kiskartali ismét a vendégeket juttatta egygólos előnyhöz, így 10 perc elteltével 3-4 volt az állás. Kocsis és Bízik sem tudta bevenni Balog kapuját, ellenben a túloldalon Kulcsár kétszer is eredményes tudott lenni, így a 13. perc végén már hárommal ment a vasi alakulat (3-6). Győri Viktória kiállítását is gond nélkül átvészelték a szombathelyiek, akik ellen Kovács ugyan szépíteni tudott, de Szendrei előbb visszaállította a vendégek háromgólos fórját, amit Kulcsár még meg is toldott eggyel (4-8).

A vasiak 10-ese egyébként remekül célzott, hiszen bő negyedóra alatt három kísérletéből mindháromszor eredményes volt, azaz 100 százalékos lövési statisztikával rendelkezett. Pődör Rebeka is becsülettel termelte ismét a gólokat, 25 perc elteltével hat találatnál járt, csapata pedig már öttel járt a Komárom előtt (7-12). Az első félidő hátralévő perceiben is magabiztosan uralta a meccset az SZKKA, amely 10-14-es állásnál vonulhatott szünetre.

Kijőve az öltözőből apadni kezdett a vendégek előnye. Gál és a 2020/2021-es idényben még a szombathelyieket erősítő Orbán Adrienn révén 12-14-re zárkózott a házigazda. Kulcsár folytatta remeklését és vezérletével ismét megkezdte a távolodást az SZKKA a Komáromtól. A 44. perc végén Pődör Rebeka nyolcadik találatával már hétgólos távolságba került a vasi gárda a hazaiaktól (14-21). Sok volt még hátra, mégis eldőlni látszott az összecsapás.

Balog Judit teljesen megbabonázta a KVSE-t, amely a hajrához közeledve öt percen keresztül gólképtelen volt. Az utolsó 10 percre fordulva már 15-24-et mutatott az eredményjelző. Biró Dorina találata után ugyan időt kért a házigazda trénere, de ez már nem osztott, nem szorzott. A Szombathely magabiztosan nyert és jutott tovább a Magyar Kupa következő fordulójába.