A Haladás-Viktória FC támadója, Szil Tünde július 13-án sérült meg. Akkor úgy tűnt, hogy a futballistának elszakadt a jobb térdében a keresztszalagja, emellett a porc is megsérült, azaz elvileg nagyjából egyéves kihagyás várt volna rá. A támadót kedden megműtötték a szombathelyi Markusovszky Kórházban, a csatár remek hírekkel szolgált.

– Mindössze 40 percig tartott a műtétem, nem altatást, hanem helyi érzéstelenítést kértem – mondta Szil Tünde. – Azért tartott csak annyi ideig, mert a beavatkozás közben kiderült, hogy a keresztszalagomból csak egy kis rész szakadt el, amellyel nem kellett foglalkozni – ez majd odatapad más részhez. Így csak a leszakadt porcot távolították el. Úgyhogy kétlábon jöttem be és kétlábon, mankó nélkül mentem ki – a mankót néha azért használom, hogy meglegyen a biztonságérzetem. Az új diagnózis óriási örömhír számomra, mert lélekben már fel voltam készülve, hogy elszakadt a keresztszalagom és hosszú ideig, egy évig nem futballozhatok. Most annyi van, hogy néhány hétig nem hajlíthatom be teljesen és nem nyújthatom ki a lábamat. Két hét múlva kell visszamennem kontrollra és varratszedésre. Azt most nem tudom megmondani, hogy mikor edzhetek ismét, úgy gondolom, a téli felkészülést már a csapattal kezdhetem el. Ez óriási dolog ahhoz képest, hogy korábban arról volt szó, hogy egy évet is ki kell hagynom.