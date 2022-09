Nincs megállás, a hétvégi Kecskemét elleni győzelem után kedden már idegenbeli kupameccsen lépnek pályára Pődör Zoltán lányai. Ahhoz a Komáromhoz utaznak a szombathelyiek, amellyel szemben botlottak az első bajnoki fordulóban.

– A Komárom elszenvedett fiaskó után mély lelki állapotból jöttünk fel, nagyon kellett a vasárnapi győzelem – nyilatkozta Pődör Zoltán, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia vezetőedzője. – Számítottam rá, hogy nem lesz hullámhegyektől, és -völgyektől mentes a Kecskemét elleni találkozónk. Bízom benne, hogy ezzel a sikerrel végleg ki tudtuk törölni a fejünkből a Komárom elleni vereséget és most újra tudunk koncentrálni kitűzött céljaink elérésére. Nagyon örülök, hogy a második félidőben a fiatalok is meg tudták mutatni, mire is képesek, hiszen szívvel-lélekkel harcoltak a győzelemért. Persze, az ő játékukban is még benne van a hibalehetőség, de ahogy egyre nagyobb rutinra tesznek szert, annál kevesebb hiba csúszik majd a teljesítményükbe. Kedden Komárom – nagyon nem kellett belőlük készülni, hiszen az első forduló előtt ez megtörtént, megpróbáljuk bebizonyítani, hogy a velük szemben elveszített meccs csak egy botlás volt – zárta szavait a tréner.