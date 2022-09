Büki is betalált közelről, de a kezével kissé eltolta a kaput, ezért a gólt érvénytelenítették a játékvezetők. Sorjáztak a magyar helyzetek, az izraeliek szakmai stábja időkéréssel próbálta megtörni a hazaiak lendületét. Nem sikerült: Rábl lapos, balról elengedett, lábak között elsuhanó lökete talált utat a hosszú alsóba (2-0). Igaz, ekkor azért már vezetett néhány kontrát Izrael is. És egy ilyen ellentámadás végén, Dávid szerencsétlen öngóljával össze is jött a szépítés az első félidő hajrájában (2-1).

Fordulás után próbált bátrabb játékra váltani Izrael, de maradt az irányítás a magyar együttesnél – igaz kevesebb hazai helyzetet láthattak a nézők. Jobbára átlövésekkel próbálkozott a házigazda. Akadozott a játék, több hiba, feleslegesen elkövetett fault is becsúszott hazai oldalon. Roppant kellemetlen ellenfélnek bizonyult a szívósan védekező Izrael. Peregtek a percek, és nem tudta döntésre vinni a dolgot a Turzó-legénység. Sőt, a 33. percben egy kontrát gólra váltott, váratlanul egyenlített Izrael (2-2). Ráadásul öt perccel a vége előtt a magyar csapat begyűjtötte ötödik csapatfaultját. A magyar szakmai stáb időkéréssel próbálta felrázni a csapatot. Nagy rohamokkal tért vissza a pályára a csapat. De már késői volt a fellángolás – nem változott az eredmény.

A második félidőbe belealudt a házigazda, amire ráfizetett, a döntetlen csalódást keltő eredmény.

Turzó József: - Úgy 2-0-ig jól alakultak a dolgaink, aztán támadásban megtört a lendületünk. Figyelmeztető volt, hogy ekkor többször is elmentek kontrában – az pedig, hogy mi rúgtuk be magunknak az egyik ilyen ellentámadást, demoralizálta a csapatot. A második félidőben jól levédték a centerjátékunkat, és kicsit tompán, lassan játszottuk. Bosszantó, hogy megpróbáltuk végig irányítani a játékot, sok helyzetet kidolgoztunk – mégis a kevesebbet támadó ellenfél is éppen annyi gólt rúgott, mint mi. Szerettük volna győzelemmel nyitni a vb-selejtező sorozatot, de még van idő javítani.