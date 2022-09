Turzó József szövetségi kapitány szerda óta vezényel edzést csapatának az Arena Savariában - a válogatott egyébként Sárváron ütötte fel főhadiszállását. A Haladás öt játékosa - Dróth Zoltán, Alasztics Marcell, Dávid Richárd, Hajmási Milán, Rutai Balázs- kapott helyet a keretben. Míg Vas Ádám és Sipos Gergő a tartalékok között vár bevetésre. Turzó József számára nem ismeretlen helyszín Szombathely, az Arena Savaria, hiszen a Haladás kispadját adta fel a szövetségi kapitányi posztért 2018 nyarán - a zöld-fehér csapattal Magyar Kupát nyert, és begyűjtött egy bajoki bronzérmet.

- Mindig jó érzéssel térek vissza Szombathelyre, hiszen szép, eredményes időszakot töltöttem el a Haladásnál, természetesen megmaradtak a szakmai és a baráti kapcsolatok - árulta el Turzó József. - A Haladásnál profizmus vett körül, és rendre sok szurkoló előtt léptünk pályára - minden edzőnek ilyen klubot kívánok. Egyébként az elmúlt időszakban többször is megfordultam Szombathelyen, jártam itt kupadöntőn és bajnoki finálén. Ráadásul a válogatott gerincét Haladás-játékosok alkotják, így szoros kapcsolatban állok a szombathelyi klubvezetéssel, szakmai stábbal.

- Nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, szeretnénk győzelemmel nyitni a vb-selejtező sorozatot - tért át a soros feladatra a szövetségi kapitány. - Papíron esélyesként lépünk pályára, de azért nem ilyen egyszerű a helyzet - nemzetközi szinten nincsen könnyű ellenfél. Ráadásul a közelmúltban egy hazai Európa-bajnoki selejtezőn kellemetlen, nem várt, kiadós vereségbe futottunk bele Izrael ellen - vagyis "személyes" elszámolni valónk van a riválisunkkal. Azt a vereséget számtalanszor felhozom a csapatnak, emlékeztetem a játékosokat arra, hogy senkit nem lehet lebecsülni - ennek köszönhetően is mindenkiben él a visszavágás, bizonyítás vágya. Nem véletlenül hoztuk Szombathelyre a meccset. Itt szeretik a futsalt, a Haladás meccsein nem nézők, hanem szurkolók ülnek a lelátón. Remélem, hogy a veszprémi drukkerek is ideérnek, és talán Győrből is érkeznek szimpatizánsok. Bízom benne, hogy sok szurkoló előtt, remek hangulatban léphetünk pályára - együtt könnyebb lesz kiharcolni a roppant fontos győzelmet! De nem beszélek mellé: számunkra most csak a győzelem az elfogadható eredmény!

A magyar válogatott hétfőn, 20 órakor az Arena Savarában lép pályára, Izrael ellen kezdi meg a vb-selejtező sorozatot.

A magyar férfi futsalválogatott kerete: Alasztics Marcell (HVSE), Krajcsi Bence (DEAC) kapusok, Bíró Attila (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis), Dávid Richárd (HVSE), Dróth Zoltán (HVSE), Fekete Márk (Aramis), Hajmási Milán (HVSE), Harnisch Ákos (Újpest), Komáromi Péter (Aramis), Pál Patrik (Kecskemét), Rábl János (MVFC), Rutai Balázs (HVSE), Tatai József (Veszprém). Tartalékjátékosok: Vas Ádám (HVSE), Sipos Gergő (HVSE), Spandler Mátyás (Veszprém), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Suscsák Máté (Újpest), Horváth Benedek (Újpest).