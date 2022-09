Az idei lesz a 17. Torna Challenge Világkupa Szombathelyen, ahova az afrikai kontinens kivételével a világ minden tájáról érkeznek versenyzők. Az előzetes nevezések alapján 27 nemzet több mint 100 tornásszal képviselteti magát a világeseményen. A vb-re való felkészülésben fontos szerepe van a szombathelyi viadalnak. A nők mezőnyében Európa-bajnokunkat, Kovács Zsófiát nem láthatjuk majd, mivel hasizomfal-húzódás miatt már a múlt heti párizsi világkupát is kénytelen volt lemondani. Szereplését azért sem akarják kockáztatni, hogy az október végi liverpooli torna-világbajnokságra 100 százalékos állapotba kerüljön.

– Zsófi kivételével mindenki itt lesz, mindenki egészséges, remélem hozza mindenki a tőle elvárható maximumot – fogalmazott a világkupát beharangozó sajtótájékoztatón Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára. – Ami a nemzetközi mezőnyt illeti, itt lesz Mészáros Krisztofer izraeli vetélytársa, Artem Dolgopyat, Tokió olimpiai bajnoka, aki megelőzte Krisztofert az augusztusi Európa-bajnokságon, tehát ismét össze tudnak csapni.

Forrás: Unger Tamás

Szőnyegre lép a férfiak között az ukránok kiválósága, az idén Eb-ezüstöt szerző Illia Kovtun is, a nőknél pedig láthatja a szombathelyi közönség az amerikai Jordan Chiles-t, aki tavaly olimpiai ezüstérmes volt. Az amerikai különítmény tagjaként érkezik Kayla DiCello és Katelyn Jong is. Előbbi vb-összetett bronzérmes, utóbbi pedig a junior Pánamerikai Játékokon szerzett aranyérmet. Nemény András polgármester elmondta, Szombathely mindig örömmel ad otthont ennek a többnapos rendezvények, mert ez mindig egy sikeres verseny, amelyre nagyon sokan érkezik a világ számos pontjáról. Tavaly Szombathelyen jelentette be Berki Krisztián, hogy felhagy aktív pályafutásával, ezúttal már a hazai szövetség sportigazgatójaként vesz részt az eseményen az Arena Savariában.

Versenyprogram: szeptember 30. 15.00-19.00-ig: női-férfi kvalifikáció. Október 1. 15.00-17.45-ig: női-férfi szerenkénti döntők. Október 2. 15.00-17.45-ig: női-férfi szerenkénti döntők.