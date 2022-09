Ferencvárosi TC–Szentgotthárdi VSE 6:2 (3302-3289). Budapest, Népliget, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, 2. forduló.

FTC: Bánhegyi 555, Mátraházi 525, Farkas 612, Vígh 541, Sille 516, Csejtei 553.

Szentgotthárdi VSE: Cseh B. 593, Karba N. 623, Karba B. 518, Cserpnyák M./Oswald 506, Takács T. 541, Pákai 535. Edző: Tróbert József.

Az FTC Népligeti csarnokának háromsávos pályáján az első fordulóban remekül kezdtek a szentgotthárdiak. Az első körben Cseh Bence jól gurítva nyert Bánhegyi ellen, míg csapattársa, Karba Noel egészen kiváló teljesítménnyel, szépen játszva 623 fát dobva verte Mátraházit. A harmadik pályán szereplő Karba Bálintnak viszont nem ment és vereséget szenvedett. Ám a vendégek így is 2:1-re és 40 fával vezettek az első kört követően. A második sorban a papírforma alapján folytatódnia kellett volna a vasiak jó szereplésének – nem így történt. Mindhárom szentgotthárdi játékos – Cserpnyák Martin, Takács Tamás, Pákai Zsolt – betlizett, így a hazaiak felülkerekedtek és fordítottak.Az FTC végül 6:2-re megnyerte a találkozót. Az első fordulóban a Szentgotthárd remekül játszva verte a Kazincbarcikát és – mondhatnánk – amilyen jól játszott akkor, olyan gyengén most, a fővárosban. Ám ez nem fedi a valóságot, mert a Gotthárd ezúttal még annál is gyengébben tekézett. A szentgotthárdiak második sora ezúttal mélyen tudása alatt játszott, így a csapatnak nem volt esélye a győzelemre. A vasiak szombaton a bombaerős Szegedet fogadják, az alföldiek ellen ennél jóval többre lesz szükség.

Ifjúsági: 1:3 (1073-1108). Oswald 602,Kropf 506.

Zalaegerszegi TK–Répcelaki SE 5:3 (3746-3716). Zalaegerszeg, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, 2. forduló.

Zalaegerszegi TK: Fehér 614, Kakuk 659, Farkas 646, Pintér 637, Nemes 591, Járfás 599.

Répcelaki SE: Bíró 612, Horváth Z. 617, Móricz 667, Molnár 602, Bóka 605, Tóth Á. 613. Edző: Kiss Zsolt.

A háromsávos zalai pályán az első körben a répcelaki együttes csapatkapitánya, Móricz Zoltán ott folytatta ahol az 1. fordulóban abbahagyta és újabb kimagasló eredménnyel hozta el szoros mérkőzésen a pontot a szintén szép eredményt elért Farkas Ádám ellen. Móricz mellett viszont a többieknek nem sok babér termett, hiszen Horváth Zoltán (617 fa) és Bíró Patrik (612 fa) is vereséget szenvedett. A második körben azonban a három csapatpontból kettőt is elhozott Tóth Áron (613 fa) és Bóka Róbert (605 fa). Molnár Pál ugyan szintén átlépte a 600 fát, de kikapott a volt répcelaki Pintér Károlytól. Így a meccset nagy csatában, 5:3-ra a Zalaegerszeg nyerte meg. A végig kiélezett, szoros mérkőzésen végül tehát a hazai csapat otthon tartotta a két bajnoki pontot.

Ifjúsági: 3:1 (1110-1047). Varga B. 507, Simon Sz. 540.