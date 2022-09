A közel százhelyszínen zajló tizenegyesrúgó versenysorozat szombathelyi állomásán, a Király Sportlétesítményben a kapuban Biró Bálint és Osvald Márkó igyekeztek a lövések útját állni és tették ezt sikerrel, hiszen csak tíz körig tartott a versengés. Láthattunk nagy gólokat, kapufás és helyezett lövéseket, Varga Dánieltől trükkös, pimasz megoldásokat, és itt volt a tavalyi bajnok, Kocs Felicián is.

A leghiggadtabbnak Egyed András bizonyult, hiszen, amint eldőlt, hogy ő és Nyári György is továbbjutnak, utóbbi rontott, így az újperinti játékos 10/10-es hibátlan lőlappal nyerte a területi versenyt és lett így a Vas megyei selejtező győztese. A rendezvény fővédnöke, a szombathelyi selejtező házigazdája, Király Gábor 108-szoros válogatottsági rekorder megdicsérte a srácokat, mondván nagyon sok kiváló, kapus szempontból védhetetlen lövést látott.

De járt az elismerés a két hálóőrnek is, akik néhány nagy bravúrt is bemutatva keserítették a lövő játékosok életét. Élményekben, szép megoldásokban, közös fotókban a fővédnökkel nem volt hiány, két sportember, Egyed András és Nyári György pedig még a többieknél is boldogabban indulhatott haza, hiszen ők az október 8-án a Testnevelési Egyetem Campusán tartandó országos elődöntőben folytathatják, ahol harcba szállhatnak az 1 milliós fődíjért és az egyéb nyereményekért, és persze a presztízsért, hogy az aznap esti döntőben – amit a Bozsik Arénában rendeznek a Budapest Honvéd–Mezőkövesd NB I-es meccs szünetében – újra farkasszemet nézhessenek a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskola tanítványaival.