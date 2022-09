Az amerikai születésű, 25 éves egyes-kettes poszton bevethető Wendell Mitchell a csapat első légiósaként érkezett Körmendre. Mitchell a tavalyi szezonban a koszovói bajnokság top csapatában, a Pristhinában kosárlabdázott, ahol 14,4 pontot, 3,5 gólpasszt és két labdaszerzést átlagolt mérkőzésenként. A 190 centiméter magas amerikai játékos korábban a neves Texas A&M egyetem csapatában kosárlabdázott a BIG 12 konferenciában.

– Az ügynököm szólt, hogy lenne lehetőségem Körmendre igazolni és úgy ítéltük meg, a karrierem szempontjából ez egy jó döntés lehetne – idézte fel az Egis Körmend új légiósa. – A klub történelme, valamint az a tény, hogy a tavalyi döntőben mennyire jól szerepelt a csapat, megerősített, hogy itt jó helyem lesz. Én is kisvárosi srác vagyok, a szülővárosomban hétezren laknak, így hozzászoktam ehhez a nyugis környezethez. Nem igazán passzol hozzám a nagyvárosi élet – fogalmazott a kosaras, akinek a legfontosabb a szurkolók bizalmának és támogatásának elnyerése. – Azt hiszem a legnagyobb erősségem az, hogy helyzetekhez segítem a társaimat. A védekezésből is alaposan kiveszem a részem és inspirál, ha én tudok lenni a szikra csapattársaim számára.

A Rába-partiak hétvégén lejátszották második felkészülési találkozójukat is, ismét a ZTE gárdája volt az ellenfél – ezúttal Körmenden –, és a korábbi edzőmeccshez hasonlóan ezt is zárt kapuk mögött rendezték. A vasi piros-feketéknek továbbra is nélkülözniük kell kapitányukat, Ferencz Csabát, aki válogatottbeli kötelezettségeinek tesz eleget Kölnben a kosárlabda Eb-n szereplő nemzeti együttesünk tagjaként.

Pénteken láthatja először az átalakult Konsztantinidesz-legénységet szurkolótábora, ekkor kezdődik ugyanis Körmenden a hagyományos kétnapos Mogyorósy Szilárd Emléktorna, amelyen a házigazda Egis Körmend mellett az Alba Fehérvár, a szlovén Krka Novo Mesto és az osztrák Oberwart lép pályára.