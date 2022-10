Egyelőre a múlt ismétli önmagát. Amikor Michal Hipp 2017 novemberében – az akkor még NB I.-es – Haladáshoz került első meccsén vereséget szenvedett, majd zsinórban három meccsét megnyerte. Nos, egyelőre megegyezik a mostani sormintával: a pécsi vereséget a Kazincbarcika (1-0) elleni hazai, majd gyirmóti (2-1) győzelem követte. Azaz elvileg most újabb győzelem előtt áll a zöld-fehér együttes. Ami nem lesz könnyű feladat, az MTK bombaformában kezdte a bajnokságot, rengeteg gólt szerzett, sokáig vezette a tabellát – jelenleg húsz ponttal a 3. helyen áll.

Viszont utolsó négy meccséből hármat is elveszített, a legváratlanabb a Csákvár elleni hazai 4-1-es zakó volt. Az MTK szerezte a legtöbb gólt a bajnokságban, 32 alkalommal találtak a hálóba a fővárosiak. A másodosztály góllövőlistáját a tízgólos Németh Krisztián vezeti. A kék-fehéreket erősíti a vezetőedző Bognár György kisebbik fia, Bognár István is, rajta kívül Stieber Zoltán, Szépe János, Zsóri Dániel is komoly első osztályú tapasztalattal rendelkezik. Az NB I.-ből tavasszal búcsúzó MTK kerete tehát erős, de erős volt a szintén az első osztályból kieső Gyirmóté is – az elmúlt fordulóban mégis legyőzte a 15 ponttal a 11. pozícióban tanyázó Haladás.

– Egy olyan csapattal játszunk, amely a bajnoki címre is esélyes – mondta Michal Hipp, a Haladás edzője. – Nagyon jó tapasztalt és fiatal játékosok alkotják a gárdát. Erős a támadójátékuk is, nem véletlenül az MTK szerezte a legtöbb gólt. De minden csapatnak vannak gyenge pontjai, amelyeket most is megpróbálunk kihasználni.