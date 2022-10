Karhu Basket–Egis Körmend 77-62 (20-17, 19-20, 18-11, 20-14). Kauhajoki,

FIBA Európa Kupa-mérkőzés, vezette: M. Uuehendrik (észt), J. Barkauskas (litván), B. van Slooten (holland).

Karhu: Kaukiainen 5/3, Jones 13/3, Skinner 11/6, Crockett 5/3, Dolenc 11/3. Csere: Hakamaa 6/6, Marttinen 3/3, Kantonen 7/6, Kuany 13/6, Innamaa –, Patterson 3. Edző: Janne Koskimies.

Körmend: Chambers 10, Mitchell 20, Kiss M. –, Moore 8, Cakarun 9. Csere: Omenaka 2, Doktor P. 1, Durázi 2, Parrish 10/3, Takács K. –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 9-4. 8. perc: 15-11. 11. perc: 22-18. 17. perc: 31-22. 20. perc: 39-37. 22. perc: 45-37. 28. perc: 54-44. 34. perc: 65-50. 37. perc: 73-56. 39. p.: 75-60.

Kipontozódott: Dolenc (37. perc).

Finnországban kellett helytállnia az Egis Körmend együttesének a FIBA Európa Kupa sorozat G csoportjának első fordulójában. A feladat cseppet sem ígérkezett könnyűnek, hiszen a Karhu játékstílusa merőben más, mint a honi kosárlabdáé. Lendületesen, egy 5-0-ás szériával indított a kauhajoki gárda, Cakarun igyekezett tartani a lépést a házigazdával, majd Mitchell is betalált, felcsillant az egyenlítés lehetősége (5-4). Ehelyett azonban Skinner gondoskodott arról, hogy triplájával tisztes távolban tartsa a Körmendet (8-4). A negyed közepén beállt az 5-6 pontos különbség a csapatok között.

Egy perccel a játékrész vége előtt Kuany is betalált távolról (18-11), aztán ismét zárkózni kezdett a Körmend. A vasiak első triplájukat a negyed végén dobták Parrish révén. Mint később kiderült, ez volt egyben a Rába-partiak utolsó hármasa. A folytatásban is maradt az előny a házigazdánál, nem tudott újítani a Körmend, amely a hetedik percben csaknem 10 pontnyira távolodott vendéglátójától (31-22). A találkozó ezen szakaszában hullámvölgybe került a Karhu. A folyamatos rotációból rosszul jöttek ki a hazaiak, nem úgy a körmendiek, akik elsősorban büntetőkkel zárkóztak. A 17. percben Cakarun pontjaival már csak egyetlen egység választotta el a Karhut a vasiaktól (31-30). Innentől ismét szoros lett a meccs, de a fordítás nem jött össze a magyar csapatnak, amely 39-37-es állásnál vonult öltözőbe.

Szünet után az első három perc sorsdöntőnek bizonyult, ugyanis zsinórban nyolc pontot hintett a finn együttes, ezzel tetemes hátrányba került a Körmend (47-37). A hosszú vendég kosárcsendet Mitchell törte meg, aztán Moore is jegyzett egy duplát. Kaukiainen azonban hármassal válaszolt, ő volt a hetedik olyan játékos a Karhuban, aki távolról talált be. Két másodperccel az etap vége előtt Jones elsüllyesztette a 11. Karhu-triplát is, így 57-48-ról jöhetett az utolsó negyed.

A végjáték sem a Körmend feltámadását hozta, hanem újabb finn hármasokat – a játékrész legelején rögtön kettő is beakadt a gyűrűbe Kuanynak és Kantonennek köszönhetően. Jones ezt még megfejelte egy duplával, így nem is maradt nyitott kérdés (65-50). Az utolsó percekben Dolenc kipontozódását ugyan nehezen viselték el a hazaiak, de ez már az eredményt nem befolyásolta. Végül 15 ponttal kapott ki első csoportmeccsén a körmendi alakulat.