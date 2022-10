Ugyan Michal Hipp vereséggel tért vissza a Haladás kispadjára, a zöld-fehérek – főleg az első félidőben – ellenfelünk fölé nőttek Pécsett. Ám a hazaiak szerencsefaktora a vasárnapi meccsen magas volt, így végül egy tizenegyesgóllal 1-0-ra nyertek – és ugye csak ezt jegyzik az évkönyvek. A Haladás így a 16., osztályozót jelentő helyre csúszott vissza a tabellán. A zöld-fehéreknek égetően szükségük van a pontokra, pláne, hogy bajnoki mérkőzésen utoljára augusztus 14-én, az ETO FC Győr ellen nyertek. Meglehetősen kétarcú csapat szerdai ellenfelük, a vártnál sokkal jobban szereplő, a tabella 4. helyén álló Kolorcity Kazincbarcika.

Az NB III.-ból feljutott borsodi együttes hazai pályán veretlen, idegenben gyengébben szerepel. Békéscsabán 6-1-re, Diósgyőrben 1-0-ra, Nyíregyházán 4-2-re kapott ki, Mosonmagyaróváron 2-1-re győzött a csapat. A sárga-kékek a legutóbbi fordulóban odahaza gólnéküli döntetlent játszottak az ETO ellen. A borsodiak eddigi 13 kapott góljuk közül 12-őt idegenben gyűjtöttek be. Tizenhat pontot gyűjtöttek, három pontra vannak az első helytől. A kazincbarcikai csapat házi gólkirálya a két találatnál járó Pálinkás Gergő. Varga Attila vezetőedző csapatában két volt szombathelyi labdarúgó is szerepel, Dvorschák Gábor és a Diósgyőrből kölcsönben játszó Kállai Zalán. A barcikaiakat erősíti a rutinos, korábbi NB I.-es csatár, Takács Tamás is.

– Ami a pécsi mérkőzést illeti, pozitívum, hogy jó hozzáállással, nagy akarattal futballoztunk, – mondta a Haladás vezetőedzője, Michal Hipp. – Emellett az első félidőben nagyon aktívak voltunk, sok támadást vezettünk. De ez már a múlt, szerdán a Kazincbarcika ellen kell bizonyítanunk. Nagyon örülök, hogy hazai pályán, saját közönségünk előtt irányíthatom újra a csapatot. Nagyon fontos és nagyon meccs vár ránk, a Kazincbarcika nem véletlenül áll a negyedik helyen. Láttam különbséget a hazai és az idegenbeli játékuk között. Roppant jól szervezett csapat, ez különösen a védekezésükre igaz. Szívós, harcos gárda, amelynek veszélyesek a szögletei és a szabadrúgásai is. Emellett vannak kimondottan jóképességű játékosaik – nehéz meccsre számítok.

A stadion pénztárai 15.30-kor nyitnak.

A 10. forduló további programja, 15.00: Soroksár–Ajka, Nyíregyháza–MTK, Csákvár–Szentlőrinc, Mosonmagyaróvár–Budafok. 17.00: ETO FC Győr–Gyirmót. 18.00: Tiszakécske–Szeged, Siófok–Pécs, Diósgyőr–Dorog, Kozármisleny–Békéscsaba.