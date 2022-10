Szentlőrinc SE–Szombathelyi Haladás 2-0 (1-0). Szentlőrinc, 400 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Katona.

Szentlőrinc: Prokop – Farkas M., Keresztes B., Nagy Zs., Kiss-Szemán (Török L., 75.) – Papp G. (Lénárt, 75.), Németh E., Daróczi (Filipovic, 88.) – Szabó M., Mervó (Grumics, 84.), Rétyi (Csörgő, 75.) Edző: Jeremiás Gergő.

Haladás: Verpecz – Simut, Csató, Németh M., Bosnjak – Csilus T., Derekas – Csernik (Hursán, 83.), Rácz B. (Nyíri, 83.), Doktorics (Molnár R., 66.) – Borvető (Lencse, 66.). Edző: Michal Hipp.

5. perc: Simut buktatta a tizenhatoson belül Rétyit. A tizenegyest Rétyi a bal sarokba helyezte (1-0).

17. perc: Rácz 19 méterről alig lőtt a jobb sarok mellé.

27. perc: Simut balról, 17 méterről elvégzett szabadrúgása a felső lécről vágódott ki.

32. perc: Szabó 23 méteres, bal sarokba tartó szabadrúgását tolta szögletre Verpecz.

40. perc: Rácz szabadrúgását Csató középre fejelte, ahol Borvető hét méterről a kapu fölé fejelt.

36. perc: Szabó egyedül ugrott ki, de 13 méterről a kirohanó Verpecz és a kapu fölé emelt.

55. perc: Simut 24 méteres szabadrúgását tolta ki nagy vetődéssel a bal sarok elöl Prokop.

69. perc: A vasiak jöhettek szabadrúgással az ellenfél térfeléről, ám elrontották. Az ellentámadás végén Németh 26 méterről a jobb sarokba bombázott (2-0)

81. perc: Derekas jobb oldali beadását Lencse tíz méterről magasan fölé lőtte.

Rosszul kezdődött a találkozó a szombathelyiek számára, a hazaiak tizenegyesből már az ötödik percben megszerezték a vezetést. Azt nem tudni, hogy mi volt eredetileg a hazaiak taktikája, de gyorsan megszerzett előnyük birtokában beálltak védekezni és kontrákkal próbálkoztak. A vasiak átvették az irányítást, szinte végig a szentlőrinciek térfelén folyt a játék. A zöld-fehérek több helyzetet is kidolgoztak, sőt, kapufát is lőttek. Ugyanakkor a hazaiak szórványos kontrái is veszélyesek voltak. A Haladás óriási fölényben futballozott, szépen felépítette támadásait a vendégcsapat – de nem sikerült a hálóba találnia. Szünet után is folytatódott az egyoldalú küzdelem, a Haladás támadott, a Szentlőrinc védekezett és olykor kontrázott. A félidő közepén egy átlövésből mégis a szentlőrinciek szereztek gólt. A találat kissé megfogta a Haladást, a folytatásban is ment előre a vasi csapat, de rengeteg hibával futballozott.

A szombathelyi csapat végigtámadta a mérkőzést, ám nem játszott jól – és kihagyta helyzeteit, míg a hazai együttes veszélyesen kontrázott és ez elég volt ahhoz, hogy megnyerje a meccset.

Michal Hipp: – A korai gól meghatározta az egész mérkőzést – mondta Michal Hipp. – Ellenfelünk nagyon okosan játszott, jól tartotta a labdát. Voltak helyzeteink, ám azok kimaradtak. A hazai együttes megérdemelten nyert.