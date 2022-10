DVSE-Master Good–AVUS 14-7 (3-3, 4-2, 4-2, 3-0). Debrecen, 100 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Sándor, Madarasi.

AVUS: Antoni – Hajmási 1, Szőke, Szabó B. 1, Sági, Juhász S., Marcijewski 1. Csere: Németh B., Kovács K., Makarenko 3, Berényi, Makrai, Kertész 1. Edző: Zoufal Norbert.

A szombathelyi csapat legjobbja, Csaba Márton sérülés miatt nem szállhatott vízbe, először volt viszont a keret tagja a lengyel Andrzej Marcijewski. Hosszú gólcsend után a hazaiak szereztek vezetést, ám Hajmási a következő támadásból kiegyenlített (1-1). A forgatókönyv nem változott: a debreceniek egygólos előnyre tettek szert, de a vasiak rendre kiegyenlítettek (3-3). A második negyedben sem változott a felállás: 4-3-ra, majd 5-4-.re vezettek a hazaiak, de az aligátorok jól pólóztak és kapaszkodtak (5-5). A negyed hajrájában viszont két gólt is szerzett a DVSE, amelyre az AVUS-nak nem volt válasza. A harmadik negyedben a hazaiak egyre inkább elhúztak az egyre fáradó vendégektől, 10-6 után Marcijewski ugyan szépített, de az utolsó negyed előtt így is 11-7-re vezettek a vendéglátók. Az utolsó negyedben már nem tudta tartani a lépést az AVUS, három gólt szerzett a Debrecen, miközben a vendégcsapat egyet sem. A legnagyobb különbség a meccs végére alakult ki, a hazai együttes 14-7-re győzött.

Zoufal Norbert: – Talán az osztály egyik legjobb játékosa, Csaba Márton nélkül érkeztünk Debrecenbe és a hosszú utazás sem segített. Persze ez nem kifogás, ettől függetlenül szerettünk volna jó eredményt elérni. A harmadik negyed elejéig bírtuk is erővel, utána már lehetett érzékelni, hogy képtelenek vagyunk a legmagasabb fokozatba kapcsolni, ami pedig az egyetlen esélyünk lett volna. A debrecenieknél a három-négy rutinosabb, OB I-es tapasztalattal felvértezett játékos jól is játszott, úgyhogy ezen a mérkőzésen végül sok esélyünk nem is volt.