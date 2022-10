A Haladás Opent és a magyar bajnokság utolsó előtti fordulóját követően a Magyar Kupával zárták le a dartsosok a háromnapos versenyhétvégét. A kupára 85 férfi és 26 nő nevezett. A viadal csoportmérkőzésekkel kezdődött, amelyek során a kialakított 16 csoportból az első négy helyezett jutott tovább oly módon, hogy az elsők a negyedikekkel, míg a másodikak a harmadik helyezettekkel meccseltek a 32-es főtáblára kerülésért, ahol már sorsolás útján kerültek össze egymással a vetélytársak. Itt már bárki bárkivel találkozhatott.

A legjobb 32-be a Szombathelyi Darts Club SE hat játékosa jutott be: Szendrő Szilárd, Ágoston Károly, Kámán Csongor, Kámán Lehel, Dobos Dávid és Csóka András. Közülük a 16-ba már csak ketten tudták beverekedni magukat, Kámán Lehel és fivére Csongor. A Kámán-testvérek többször összecsaptak már helyi megmérettetéseken és vívtak családi házidöntőket. Most nem egymással küzdöttek meg, hanem Takács Gáborral, aki mindkettejüket búcsúztatta, így Csongor ötödik, Lehet pedig a kilencedik helyen fejezte be a darts Magyar Kupa küzdelmeit.

- Óriási siker volt ez a három nap, a résztvevők nagyon elégedettek voltak a versenykörülményekkel és más most nagyon várják a következő szombathelyi fordulót, hiszen szinte az összes fordulónak Budapest ad otthont. A dartshétvégén a Szombathelyi Darts Club SE valamennyi versenyzője odatette magát, illetve a szervezői munkálatokból is kivették a részüket.