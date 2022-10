A Falco jó formában, esélyesként lépett pályára Debrecenben – hiszen a spanyol Murciát (104-94), a Nyíregyházát (108-83) és a Sopront (63-81) is legyőzte az elmúlt napokban.

Ám álmos játékkal kezdte a debreceni meccset a címvédő. amit a hazaiak kihasználtak, és megléptek (7-2). A folytatásban is akadozott a Falco támadójátéka. Ott loholt ugyan ellenfele nyomában, de a biztosan vezetett 5-6 ponttal a kevesebb hibával kosárlabdázó DEAC. Sőt, a második negyed elején növelte a különbséget a házigazda. Vélhetően megérezte a vérszagot, és tényleg úgy tűnt, hogy ez a Falco most verhető. Konakov mester időkéréssel próbálta felrázni övéit, de visszatérve a pályára sem javult fel a szombathelyiek teljesítménye – tíz pont fölé nőtt a hazai fór. Körülményes támadásokat vezetett a Falco, alig-alig talált a gyűrűbe, míg a házigazda labdaszerzésekből, lepattanókból vezetett gyors, eredményes támadásokat. Már 16 ponttal is vezetett a DEAC (37-21). Tiby és Cowels pontjaival a Falco annyit azért elért, hogy visszaküzdötte magát a meccsbe, látótávolságban tartotta ellenfelét. A szünetben 46-32-re vezetett a DEAC.

Fordulás után viszont egy „másik” Falco lépett pályára – vélhetően Milos Konakov alaposan leteremtette övéit az öltözőben. Pot, Tiby, Perl, Cowels vezérletével megkezdte a felzárkózást a bajnokcsapat. Ekkor már jól védekezett a sárga-fekete gárda, támadásban pedig próbált erősebb tempót diktálni. Többször is felzárkózott a Falco egy-két pontra, Keller egyenlített, de a vezetést nem tudta átvenni. Mint csapat a DEAC nem működött, inkább egyéni villanásoknak köszönhetően szerzett kosarakat. Az utolsó játékrész 59-56-os állásról kezdődött. Nőtt a feszültség, ismét előjöttek a hibák – mindkét oldalon tiszta ziccerek, büntetők maradtak ki. Szoros állással közeledett a hajrá. Többször is átvehette volna a vezetést a Falc, de a döntő pillanatokban megremegtek a szombathelyi kezek. A hajrá óriási káoszba, rohanásba fullad. Aztán 8 másodperccel a vége előtt, 69-68-as állásnál, egy elrontott szombathelyi támadás után, hosszas videózás után a Falco visszakapta a játékvezetőktől a labdát. A nagy birkózás közepette Perl osztotta ki a labdát a felső sarokban üresen hagyott Tibynak, aki csont nélküli triplával zárta az „akciót” – ötödik hármasával pedig meg is nyerte csapatának a meccset, mert a DEAC-nak már nem maradt ideje támadást vezetni.

A vártnál nehezebben nyert a Falco, és ezúttal talán a szerencse is kellett a szombathelyi győzelemhez.



DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 69-71 (26-21, 20-14, 13-21, 10-15)

Debrecen, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Nagy V., Ádám J.

DEAC: Scott 11, Gumbs 7/3, Drenovac 14, Gáspár 4, Taylor 9. Csere: Tóth 10, Polyák 11/9, Neuwirth B –, Balázsi –, Mócsán 3/3. Edző: David Dedek.

Falco: Pot 10, Brown 3/3, Kovács B. –, Tiby 18/15, Keller Á. 7. Csere: Cowels 14/12, Verasztó –, Perl 8, Barac 9, Sövegjártó 2. Edző: Milos Konakov.