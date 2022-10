A BL nyitókörében a Falco a francia Strasbourg vendégeként kapott ki 79-81-re, míg a Murcia otthon gyűrte le 75-72-re a török Bursát.

Jól kezdett a Falco, többek között két triplával (3. perc: 8-4). Elkapta a fonalat, jól védekezett, jól lepattanózott, gyors támadásokat vezetett. Meglépett, de a Murcia ott loholt a nyomában – ám Cowels második triplája után időt kért a spanyol kispad (18-10). De nem sikerült megtörni a hazaiak lendületét, Barac pontjaival elérte a 10 pontot a különbség (24-14). Extázisban játszott a Falco (9. perc: 30-17)! Perl dudaszós duplájával 32-19-re nyerte meg is nyerte az első etapot. A második negyed elején állandósult a Falco stabil előnye (13. perc: 39-23). A bírók siettek a spanyol sztárcsapat segítségére, érdekes faultokat fújtak a Falcóra. Fel is javultak a vendégek, egyre zárkóztak, így időt kért Konakov mester (15. perc: 43-33). De csak visszaverte a spanyol rohamokat a jól védekező, jól dobó Falco (17. perc: 48-35). Sőt, az első félidőt 61-49-re meg is nyerte!

Fordulás után rögtön kivédekezte ellenfele első támadását a Falco – lejárt az idő. Keller pedig hintett egy triplát. Nem engedte ki a kezéből az irányítást a szomnbathelyi gárda (33. perc: 70-55). Stervezetten, csapatként játszott a Falco, és motváltan. Kezdett egyre fizikálisabbá válni a csata, szerényebben csorogatak a pontok – a vendég jóval bővebb rotációval dolgoztak. De a Falco stabil előnyét nem fenyegette veszély (26. perc: 76-59). Perl és Keller nagyot játszott. Azonban a játékvezetők mindent megengedtek a spanyoloknak, akik ezt kihasználva elkezdték ismét faragni a hátrányukat. Igaz, ekkor már jobban lepattanóztak, jobban is védekeztek. És 10 pontra zárkóztak (30. perc: 82-72).