A Falco sorozatban negyedik idényét kezdte meg a BL-ben – ez hazai szinten egyedülálló teljesítmény. Érdekesség, hogy a Strasbourg és a Falco a tavalyi BL-szezonban is találkozott egymással: a februári, szombathelyi mérkőzésen biztosan nyertek a franciák (63–85), a márciusi „visszavágón” viszont közel volt a bravúrhoz a Falco, csak hosszabbítás után marad alul (98–86).

SIG Strasbourg – Falco-Vulcano Energia KC Szombatheky 81-78 (19-15, 19-25, 18-13, 25-25). Strasbourg, kosárlabda Bajnokok Ligája.

Strasbourg: Keene 20/9, Sanders 6/6, Okoye 4, Mitchell 17, Massa -. Csere: Cavaliére 5, Maile 8/3, Lansdowne 20, J. Mbida 1, Beaufort –, . Edző: Lassi Tuovi.

Falco: Pot 10/6, Cowels 6/3, Brown 12/6, Tibby 7/3, Keller 13/3. Csere: Perl 13/3, Barac 17/3, Krivacevic -, Kovács B. -. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása, 4. perc: 7-9. 8. perc: 17-15. 12. perc: 26-17. 15. perc: 26-29. 18. perc. 34-34. 20. perc: 38-40. 22. perc: 40-45. 27. perc: 47-53. 30. perc: 56-53. 33. perc: 63-64. 37. perc. 71-70. 39. perc. 78-73.

Kipontozódott: -.

Váltott pontokkal kezdődött a mérkőzés – a Falo szerb irányítója, Stefan Pot jól kapta el a rajtot. Keller pedig egy triplával jelezte, hogy nem csak a palánk alól veszélyes. Brown közelije után átvette a vezetést a vendég (4. perc: 7-9). A folytatásban azonban inkább a házigazdánál volt a néhány pontos előny. De a Falco tartott a lépést - Barac jól szállt be a padról. Igaz, szerényen csorogtak a pontok, mert mindkét fél sok dobást rontott, főleg távolról (8. perc: 17-15). Jobb lepattanózásának köszönhetően az első negyedet végül 19-15-re nyerte meg a házigazda. A második játékész elején pedig robbantott a vendéglátó, így szűk két perc játék után kénytelen volt időt kérni Milos Konakov, mert ekkor már közel tíz ponttal vezetett a sebességet váltó Strasbourg (26-17). Az időkérés után a Falco, Perl vezérletével, megkezdte a felzárkózást. Hogy aztán a Strasbourg edzője is maga köré gyűjtse a tanítványait (26-22). De a Falco lendületét nem sikerült megtörni – és a ponterősen játszó Tiby triplájával fordított (15. perc: 26-29)! Jöhetett az újabb francia időkérés. Óriásit küzdöttek a felek az első félidő hajrájában (18. perc: 34-34). Végül a roppant motiváltnak tűnő szombathelyi játékosok vonulhattak előnnyel nagyszünetre (20. perc: 38-40) – Barac 11, Perl 8, Tiby 7 pontnál járt ekkor, Pot pedig 6 gólpassznál.

Fordulás után is magánál tartotta az irányítást a Falco (22. perc: 40-45). Minden francia pontra érkezett válasz. Barac és Perl nagy formában játszott, Keller is roppant hasznosnak bizonyult. Olajozottnak tűnt a Falco gépezete – csak a dobóforma hagyott maga után némi kívánnivalót (27. perc: 47-53). A Strasbourg azonban erős tempót diktált, agresszívan játszott, többször is felzárkózott, és a harmadik negyed hajrájában nagy küzdelemben fordított (30. perc: 56-53). Pot triplája nyitott a negyedik negyedet, majd Brown is betalált távolról, kétszer – nem akart kikapni a Falco. Váltott vezetést mutatott az eredményjelző (33. perc: 63-64). Potyogtak a pontok, rohant mind a két csapat. Szűk 5 perc volt hátra, amikor 69-68-as állásnál időt kért a szombathelyi kispad. De most a Strasbourg vezetett néhány ponttal, hogy aztán a Falco rendre felzárkózzon (37. perc: 71-70). A közvetlen hajrában viszont több hibát vétett a talán fáradó Falco, ezt kihasználva, büntetve kicsit meglépett a házigazda, és másfél perccel a vége előtt 76-70-es vezetésre tette szert. Időkérés után megpróbálkozott egy rohammal a szombathelyi gárda. Cowels triplája még jókor jött (76-73). Barac büntetői szűk fél perccel a vége előtt ismét reményt keltettek (78-75). De innen már nem engedte ki a kezéből a küzdelmes győzelmet a rutinos, és talán szerencsésebb Strasbourg: Perl utolsó pillanatban elengedett triplája nem ért célba, elmaradt a hosszabbítás, 81-78-ra nyert a házigazda.

A formálódó, átalakulófélben lévő Falco nem játszott rosszul, nem vallott szégyent, közel volt a meglepetéshez, szoros csatát bukott el.