Csákánydoroszlói TE–Oroszlányi SZE 6:2 (3422-3212). Zalaegerszeg, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 540, Schvarz 519, Márton Sz. 611, Horváth R. 573, Meixner 588, Vilics 591. Játékos-edző: Sütő Zsolt.

Az első páros után 16 fa előnye volt a vendégeknek és 2-0-ra vezettek. A folytatásban már szépen játszott a csákányi csapat, Márton és Horváth fája után 80 fával vezetett a Csákány. A befejező sorban Vilics és Meixner pedig még 130 fát rátett és a végén könnyű 6:2-es hazai győzelem született a múlt héten még első helyen álló Oroszlány ellen. Ifjúsági: 4:0 (1047-949). Velekei 538, Márton G. 508.

Halogy SE-Boldizsár Trans–Nagykanizsa Teke SE 6:2 (3427-3271). Szentgotthárd, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Halogy: Rejtli L. 575, Németh L. 523, Tuboly 561, László 524, Dévai B. 624, Horváth A. 620. Játékos-edző: Németh László.

Az első sorban Rejtli László izgalmas meccsen győzött, Németh veszített, így 1:1 volt az állás és hat fával a Nagykanizsa vezetett. A második párosban Tuboly fontos pontot hozott, Lászlónak viszont nem sikerült nyernie. A fahátrány nem változott, így hat fát kellett behoznia a befejező párosnak. Dévai és Horváth nagyszerű játékkal egymást multák felül, esélyt sem adtak a vendégeknek így 6:2-re nyert a Halogy. Ifjúsági: 0:4 (935-981). Simon B. 471, Kraller 464.

Bábolna SE–TOPIDO Nagymizdó 5:3 (3323-3256). Bábolna, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Nagymizdó: Polgár 562, Bagi I. 581, Németh N. 522, Gergó 522, Simon 571, Kozmor 498. Játékos-edző: Polgár Károly.

Jól indult a vasi csapat vendégjátéka, Polgár és Bagi is megnyerte párharcát, jelentős 52 fás előny szerezve ezzel. A középső sorban Gergó újabb pontot szerzett, a Nagymizdó továbbra is 46 fás előnyben volt, kedvező helyzetből várhatta a folytatást. A záró sorban azonban a hazaiak mindkét játékosa kiemelkedően teljesített, megfordították a mérkőzés állását így a Bábolna gyűjtötte be a bajnoki pontokat. Ifjúsági: 1:3 (932-960). Kelemen 510, Sevecsek 450.

Sárvári Kinizsi–Soproni Sörgurítók SE 6:2 (3347-3274). Sárvár, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Sárvár: Bejczi 594, Szijj 546, Németh A./Csirkovits 496, Boucsek 546, Farkas 599, Gombos B. 566. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: 4:0 (1092-942). Balázs 550, Banai 542.

Balogunyom TK–Pápai Vasas SE I. 3:5 (3410-3433). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Horváth M. 614, Józsa 549, Virág 537, Svajda Z. 577, Biró B./Cserei 573, Doma 560. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Horvàth Márton nagyon szép játékkal, ismét átlépte a 600 fát és biztosan győzött. Józsa a negyedik szettben tudta a maga javára fordítani a mérkőzést: 2:0-ra és 44 fával vezettek a balogunyomiak. A középső sorban Svajda Zoltán jó teljesítménye is kevés volt az ellenfél legtöbb fát dobó játékosa ellen. Virág Bencének ezen a napon kevésbé ment a játék, így vereséget szenvedett: 2:2 volt az állás és nyolc fával a vendégek vezettek. A befejező sorban Doma jól gurított, de az ellenfél rutinos játékosa nála is jobb volt. Birót 60 gurítás után Cserei váltotta. Nagyszerűen szállt be a játékba, de már csak csökkenteni tudta a fa különbséget. Ifjúsági: 3:1 (979-965). Tóth L. 514, Ferencz 465.