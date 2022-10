Az albániai Durres adott otthont a tíz napig tartó junior súlyemelő Európa-bajnokságnak. A Haladás VSE szakosztályát Papp Géza képviselte, aki a férfiak 102 kilogrammos mezőnyében volt érdekelt. A szombathelyi versenyzőnek ez volt élete első Európa-bajnoksága. Idén nyáron a spanyolországi XXV. Trofeo Internacional Halterofilia súlyemelő versenyen lépett először nemzetközi porondon dobogóra, ahol három új egyéni csúcsot ért el, szakításban (121 kg), lökésben (153 kg) és összetetteben (274 kg) is. Albániában szakításban 120 kilogrammot ért el, amivel nyolcadik helyen zárt. Lökésben 145 kilogrammos teljesítményével szintén nyolcadik lett. Mindezek fényében a 265 kilogrammos összteljesítményével ugyancsak nyolcadik pozícióban végzett a Haladás fiatal tehetsége.

– Szépen, hibátlanul teljesített a verseny során – számolt be Márkus Erzsébet, a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának vezetője. Gézu a 151 kilogrammot is kilökte, viszont abba egy kicsit belenyomott, ezért a bírók azt elvették tőle. Ettől függetlenül összteljesítménye alapján azt mondhatom, hogy szépen hozta a tőle elvárható helyezést, tisztességesen helytállt élete első junior Európa-bajnokságán. Azért is örülünk Géza eredményeinek, mert hiába egy férfias sportág a súlyemelés, sajnos kevesen jutnak el nálunk a nemzetközi nagy versenyekig. Nagyon áldozatos, fanatikus, kitartó munka szükségeltetik ahhoz, hogy valaki eljusson a legfelsőbb szintekre – ez hosszú évek munkája. Ráadásul a férfiak esetében még több részletre oda kell figyelni, mint a lányoknál. Géza ezúttal is megmutatta és bizonyította tehetségét, munkája mindenképpen példaértékű. Sikere a mi sikerünk is, amivel remélhetőleg erősíteni tudjuk a szakosztály férfi vonalát.