Bizonytalanul és talán kissé bátortalanul kezdett a Körmend, hamar elhúzott 5-0-val a házigazda lengyel csapat. Moore büntetőivel és Chambers triplájával egy perc alatt egalizált a magyar együttes, és láthatóan összeszedettebb lett a vasiak játéka. A hatodik percben vette át először a vezetést a Körmend Mitchell duplájával (12-13). Felváltva vezettek a felek egészen a negyed utolsó percéig, amikor Laczynski és Woroniecki keze is a triplavonal mögül sült el, ezzel először vezetett hat ponttal az Anwil (23-17). Hogy megfékezze a lengyelek lendületét, gyorsan időt kért Konsztantinidesz mester, de újabb hazai pontokkal folytatódott a találkozó. Slupinski büntetőiből ugyancsak egy ment be, de így is komoly, 10 pontos előnyre tett szert az első etap végére a házigazda (27-17). A körmendi csapat helyzete a továbbiakban sem javult, sőt. Egyre több olyan hibát követtek el Konsztantinideszék, amelyek az Alba elleni meccs első félidejét is jellemezték. Felesleges belemenések, labdaelhagyások, rossz passzok. A lengyelek komoly megerőltetés nélkül futottak egy 7-0-ás szériát, míg a Körmend gyakorlatilag másolta szombati harmadik negyedét, így a Włocławek már 17 ponttal járt a vendégek előtt a 14. percben (34-17). Sok esetben olyan könnyedén játszotta ki a házigazda a vasiak védekezését, hogy azt fájó volt nézni. A sorozatos rossz körmendi döntések következtében a 19. percben Slupinski kosarával kialakult a 20 pontos differencia (45-25). Újra padlóra került a Rába-parti gárda, volt dolga bőven a szünetben Antonisz Konsztantinidesznek.

Ha volt is bármiféle feltámadási reményük a piros-feketéknek, azt a lengyelek a második félidő első perceiben szinte azonnal porrá zúzták. Egy 9-0-ás rohamot intézve elérték, hogy Konsztantinidesz mester ismét maga köré gyűjtse övéit (59-32). Chambers révén ugyan benézett 20 alá a Körmend a 24. percben (59-40), de Bostic hamar visszaállította a 20 fölötti különbséget (61-40). A harmadik negyedet végül csak két ponttal veszítette el a magyar együttes, ami azt jelenti, hogy valamicskét javult ugyan a játéka, a különbség azonban mit sem változott az etap végéig (66-46). Az utolsó 10 perc már csak formalitás volt. Öt minutummal a záró dudaszó előtt még mindig csak 49 dobott pontnál járt a vasi alakulat. A hajrában mindkét edző lecserélte kulcsjátékosait, a Körmend magyar fiataljait játszatta. A találkozó egészét tekintve a rossz felfogásban játszó piros-feketéknek esélyük sem volt a Włocławekkel szemben.

A G csoport másik mérkőzésén csaknem 20 ponttal, 104-85-re verte a finn Karhu a portugál Sportingot.