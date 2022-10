A pályára visszatérve ugyanazon akción belül kétszer is rontott Karahodzsics, majd Mitchell és Townes kísérlete is kimaradt. A 22. percben Mitchell triplája végre beakadt, ezzel először vezetett nyolc ponttal a házigazda (39-31). Ez azonban önmagában semmit sem jelentett a Kecskeméttel szemben, amely a korábbi fordulókban komolyabb hátrányból is felállt. Így volt ez most is, Wittmann és Klobucar révén a 26. percben már 41-42 volt oda. A vasiak ezúttal sem tudtak megszabadulni védekezésbeli hibáiktól, amelyeket a lila-fehérek kíméletlenül kihasználtak. A negyed utolsó perceinek rohanásaiból a KTE profitált többet, 49-55-ről lódultak neki a csapatok a záró etapnak.

Mitchell triplája nyitotta a negyedik negyedet. A vasiak amerikai légiósa egyedüliként a mezőnyben már 20 pont fölött járt, együtteséből rajta kívül csak csak Omenaka jutott 10 pont fölé. Folyamatosan üldözte a Körmend a Kecskemétet, nem akart összejönni az egyenlítés egészen a 36. percig. Omenaka sikeres közelijével 64-63 állt a táblán, de aztán jött Klobucar duplája, Townes újabb triplája, majd Karahodzsics közelije és ez a hatpontos különbség már soknak tűnt egy perccel a vége előtt. A végjátékban nagyot küzdve újra nyílttá tette a csatát a Körmend, de a végén a KTE örülhetett. Forray Gábor alakulata egyetlen ponttal győzött a Rába-parton és továbbra is 100 százalékos a bajnokságban.