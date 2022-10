Immáron 40. alkalommal rendezték meg a Spartathlon ultrafutó versenyt Görögországban – a versenyen három szombathelyi futó is elindult. A verseny távja 246 kilométer volt Athén és Spárta között, 3200 méter szintemelkedéssel. Ezt kellett megtenniük a futóknak szintidőn, azaz 36 órán belül. Összesen 355-en indultak el Athénból, de a versenyzők fele különböző okok miatt feladta a versenyt, így 182-en értek be Spártába a szintidőn belül a célba, Leonidász király szobrához, hogy a hagyományoknak megfelelően megcsókolják a szobor lábat. Köztük volt Bazsó Tibor a BPW-HUNGÁRIA Kft dolgozója, aki élete első Sparthatlonján 34 óra és 41 perc alatt a 110. helyen teljesítette a távot. Bazsó a harmadik vasi, akinek ez sikerült eddig. Másik két vasi társa közül Szilágyi Gyula 55 kilométerig jutott el, Horváth Péter 123 kilométer után kényszerült feladni a versenyt. Reggel háromnegyed hétkor rajtoltak a futók Athénból.

– Már itt érezhető volt hogy nagyon meleg lesz, 34-36 Celsius fokban a tengerparton forgalmas főúton futottunk a korinthoszi csatornáig – mondta Bazsó Tibor. – A szigorú szintidőket be kellett tartani a versenyen, tehát egy bizonyos tempót – különösen a futás elején – diktálni kellett. A Korinthoszi csatorna utána jöttek az emelkedők. Százhatvan kilométer megtétele után felmentünk az 1200 méter magas Pantheon-hegyre, ahová a futók zöme már éjfél után, sötétben érkezett meg. A hegy után is nagyon sok volt még az emelkedő és aztán a hajnali álmossággal is megküzdöttünk. Ahogy másnap feljött a nap, már ismét nagy melegben futottunk. Az út során összesen 75 ponton lehetett frissíteni és vannak pontok ahol a kísérővel is lehet találkozni. Engem a feleségem kisért végig az úton – ez nagyon nagy segítség volt. Nehéz volt a verseny, talán nehezebb mint amire számítottam főleg a végefefé de a nehézségek ellenére sikerült célba érnem. Tudtam, hogy itthon sokan szurkolnak nekem és ez adott érő a nehéz pillanatokban!