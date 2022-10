Észak

Schott Lukácsháza–Pecöl 3-1 (1-0). Lukácsháza, vezette: Elek T.

Lukácsháza: Bán – Szentkúti (Horváth M.), Németh N. (Bolfán), Horváth Sz., Takács (Tóth D.), Horváth K. (Lévai), Kovács Zs., Csuka, Rozmán, László (Kondics), Bősze.

Pecöl: Kollarics – Svób (Németh I.), Gyürü, Farkas E., Kiss B., Hóbor (Horváth B.), Boncz (Czeglédi), Joó (Oszkó), Cséve, Kasza, Szemes (Kurucz).

Gól: Rozmán (2), László, ill. Kiss B. Kiállítva: Cséve (56., Pecöl).

A hazai csapat a rögtön magához ragadta a kezdeményezést, nagy mezőnyfölényben futballozott, több helyzetet is kialakított, kapufát rúgott – és egy szép akció végén meg szerezte a vezetést. A második félidő elején a vendég szinte a semmiből egyenlített, majd pár perc múlva 10 főre fogyatkozott. A bekapott gól nem törte meg a házigazdát, ment előre továbbra is, és rövid időn belül kétgólos előnyre tett szert – sőt, még több helyzetet kidolgozott, de a vendégek hálója többször már nem rezdült meg. A fegyelmezetten, jó felfogásban futballozó hazaiak, akiknél mindenki jó teljesítményt, nyújtott akár nagyobb arányú győzelmet is arathattak volna.

Sé Honvéd–Uraiújfalu 1-3 (0-0). Sé, v.: Talabér N.

Sé: Földi – Kiss Mi., Séfer, Kiss Márton Balázs, Nyári (Farkas K.), Werderits, Muzsai (Kovács T.), Halmos, Fichtacher (Vándori), Sümegi (Kiss Má.), Uri.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gáspár (Burka), Gallen, Szabó B., Kollárits, Németh Z., Németh B. (Csete), Kovács G., Keszei (Simon), Agg.

Gól: Kiss Márton Balázs, ill. Szabó M., Szabó B., Németh B.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, több hazai helyzettel – gyenge séi helyzetkihasználással. A vendégek egy-egy villanással jelezték, hogy jó passzban vannak. A második félidőben egyre parázsabb összecsapások jellemezték a találkozót. Aztán a vendégek egy ígéretes hazai támadást megkontrázva egy lesgóllal vezetést szereztek. Tovább nyomott a hazai alakulat, megvoltak a lehetőségek az egyenlítésre, ehelyett egy megcsúszott szabadrúgás után tovább növelte előnyét a vendég. Eldőlni látszott a meccs, de jött a hazai szépítés, ami nyílttá tette a találkozót. Ám hazai oldalon a ziccerek továbbra is kimaradtak, míg egy jogos büntetőből kialakult a végeredmény. Ugyanakkor a hazaiak szintén egy büntetőt kérnek számon a mindkét oldalra, de főleg a séiek kárára sokat tévedő játékvezetőn.

Elektromol Spari–Boba 3-1 (0-1). Szombathely, v.: Szabó III. Z.

Spari: Pungor – Németh V., Tóth A., Jónás, Schmidt, Varsányi, Láda, Kelemen, Bolfán (Sipos), Horváth N. (Dienes), Majtényi.

Boba: László – Nagy I., Szigeti, Sütő, Dákai, Dénes, Porkoláb, Mester, Medve, Fábián (Horváth T.), Magyar.

Gól: Jónás (2), Bolfán, ill. Mester.

A Spari kezdett jobban, helyzeteket dolgozott ki, mégis a Boba szerzett vezetést. A második félidőben is jól játszottak a hazaiak, de gólokat csak nagy nehezen szereztek – végül megnyerték a mérkőzést. A Spari-játékosok nem lehetnek elégedettek, mert maguknak tették nehézzé a meccset. A hazaiak a mérkőzés bevételét Ármin gyógykezelésére adják.

Conoil Mersevát–Kemenesalja 5-0 (2-0). Mersevát, 80 néző, v.: Varga S.

Mersevát: Homlok (Patyi) – Gönye (Dénes), Pethő, Csite, Horváth Zs., Orbán (Rába), Csótár, Nagy Á., Takács B. (Takács M.), Balogh P., Döbröntei.

Kemenesalja: Őri (Hujbert) – Géczi (Fülöp), Czöndör, Vajda, Lőrincz (Kolompár), Smidéliusz B. (Pethő), Erdélyi, Németh M., Varga R., Ölbei, Bakos.

Gól: Horváth Zs. (4), Takács M.

A felázott talajon megrendezett szomszédvári rangadón Horváth Zsolt vezérletével megszületett a várva várt hazai győzelem. A hazai csapatban mindenki jól teljesített.

Gérce-Vásárosmiske–Bozsok 0-2 (0-0). Gérce, 70 néző, v.: Kondor T.

Gérce: Fehér – Komáromi (Sebestyén), Lakatos (Soós), László, Lőrincz, Pethő, Major, Nunkovics, Kovács T., Csonka, Kövesdi.

Bozsok: Farkas G. – Kratochwill, Nagy Zs. (Németh O.), Dévényi, Dobány P. (Pónácz), Kovács P., Szalai, Kaposi (Szenteleki), Tompek, Kiss M., Marti.

Gól: Nagy Zs., Szalai.

Fájó a hazai vereség, de megérdemelt a jobban játszó Bozsok győzelme.

Gencsapáti–Alsóújlak 3-4 (1-0). Gencsapáti, vezette: Monostori I.

Gencsapáti: Böröcz – Sulyok (Bokor), Varga R., Soldatenko (Tóth B.), Fülöp, Jónás, Egyed, Roshko, Lőrincz, Skrapits, Janek.

Alsóújlak: Gábor – Gampel Do., Kaposi (Papp A.), Tóth Á. (Farkas M.), Varga K., Pados (Toldi), Varga Á., Varga N. (Kovács Z.), Káldi M. (Káldi I.), Gampel Dá., Varga R.

Gól: Sulyok, Skrapits, Fülöp, ill. Varga R., Toldi, Káldi M., Gampel Do.

A gólgazdag mérkőzést a semleges szurkolók biztosan élvezték, a csapatok szurkolói viszont a játékvezetői hármas botrányos tevékenységén szörnyülködtek. A hazai csapatba több meghatározó játékos most tért vissza betegség, sérülés miatt, ez meg is látszódott az utolsó 30 percben, amikor kellett volna a frissítés, de rövid volt a kispad. A vendégek három gólos hátrányból fordítottak, megérdemlik a dicséretet.

Újperint–Kemenesmagasi 4-0 (1-0). Szombathely, vezette: Szendrődi B.

Újperint: Hangya – Takács, Karvalics (Török), Nyári (Kiss Á.), Viszket, Kovács G., Egyed (Péter), Hegedűs, Sásdi, Kovács A., Szabó Z. (Fábián).

Kemenesmagasi: Papp Á. – Molnár Zs., Horváth T., Kerekes, Bándoli (Sebestyén), Peresznyei (Princzes), Poós, Palotai Á., Molnár T., Gombás (Solymos), Takács (Fülöp).

Gól: Szabó Z. (2), Kovács A., Nyári.

A 9. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Kemenesalja–Spari, Boba–Sé. Vasárnap, 15.00: Pecöl–Mersevát, Uraiújfalu–Szeleste, Kemenesmagasi–Gencsapáti, Alsóújlak–Gérce, Bozsok–Lukácsháza.

Dél

Tutitextil-Körmend VSE–Csákánydoroszló 2-3 (0-0). Körmend-Horvátnádalja, vezette: Imre B.

Körmend: Kecskés – Papp P., Horváth Á., Tóth M., Simon, Meixner, Szatmáry, Horváth D. (Frühvirth), Petrovics, Kazinczki, Vilics.

Csákánydoroszló: Tóth B. – Sárközi, Török, Dedics, Urbán (Draskovics), Makai, Pandur, Sáfár, Németh M., Könye Balla, Albert.

Gól: Tóth M., Szatmáry, ill. Könye Balla, Urbán, Petrovics (öngól). Kiállítva: Németh M. (63., Csákánydoroszló).

Közel állt a megérdemelt győzelemhez a hazai gárda, komoly játékvezetői hibák vezettek el oda, hogy végül még pontot sem szerzett.

Bajánsenye–Egyházasrádóc 1-2 (1-1). Bajánsenye, 80 néző, v.: Mónos J.

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Koltai, Horváth B., Vörös Ba. (Horváth Z.), Horváth M. (Kovács I.), Kosár, Kovács V., Fábián (Koczor), Bagó, Propszt.

Egyházasrádóc: Bali – Merőtei, Németh Martin, Varga Gy. (Németh G.), Varga R. (Krajczár), Németh Marcell (Rácz), Mészáros, Varga M. (Kertes), Filipovits, Varga Z., Bányik.

Gól: Horváth B., ill. Németh Martin, Varga R.

A vendégek szervezett futballjának a hazaiak nem találták az ellenszerét. Az első félidő változó játéka mellet mindkét csapat egy-egy gólt szerzett. A második játékrész első felében a vendégek birtokolták többet a labdát, egy pontrúgás után a kipattanó labdából gólt szereztek. A félidő közepétől a hazaiak szinte egykapuztak, de a vendégek jól védekeztek, a hazai lehetőségek kimaradtak. A döntetlen igazságosabb lett volna.

Szentpéterfa–Vasszécseny 2-1 (0-0). Szentpéterfa, 150 néző, v.: Horváth P.

Szentpéterfa: Páll B. – Nagy M. (Török), Wágner K. (Pataki), Gaál Á., Skrapits D., Garger, Gaál R., Páll Sz. (Udvardi), Wágner R., Hoós (Major), Skrapits I.

Vasszécseny: Móricz – Virág, Jéri, Dankó, Székely, Viszked, Boda, Németh Zs., Pungor, Vadász, Katona.

Gól: Skrapits D., Török, ill. Vadász. Kiállítva: Gaál R. (83., Szentpéterfa).

A két hasonló képességű csapat csatáját megérdemelten nyerte meg a kapura veszélyesebb, jól küzdő házigazda.

Gyöngyöshermán-Szentkirály–Tanakajd 2-1 (1-0). Szombathely, v.: Busi L.

Gyöngyöshermán: Olasz – Kopácsi, Kis Z. (Kis L.), Németh Sz., Hegedűs, Nagy T. (Dénes), Kondor (Balázs), Bihun, Pochernin (Bakos), Kovács D., Séfer.

Tanakajd: Marcz L. – Hankó, Kölkedi, Marcz G. (Szűcs), Orsós, Vámos, Hittaller, Filakovszky, Marcz M., Nagy K. (Szalai), Kiricsi.

Gól: Kopácsi, Pochernin, ill. Szűcs.

A Hermán számára kötelező volt a győzelem, ennek megfelelően elszántan futballozott, aminek eredményeképpen a szünetre 1-0-ás vezetéssel vonulhatott. A második félidőben tovább növelte az előnyét, ám a vendég összeszedte magát, szépített. Majd a szerencse is a hazaiak mellé állt, a következő tanakajdi kísérlet a kapufán csattant – ezzel a házigazda megszerezte a győzelmet.

Rum–Őriszentpéter 8-2 (2-1). Rum, v.: Kedves R.

Rum: Miklós – Székely, Gyurkó, Nagy P. (Rövid), Molnár M., Bíró, Kovács-Braun, Leitgeb, Rosta, Kovács Z., Horváth Á.

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Kósa, Szalai (Varga A.), Sály, Szabó S., Horváth L., Mihályka, Kulcsár, Szép, Németh A.

Gól: Horváth Á. (4), Bíró (4), ill. Sály, Kósa.

A vendégek szereztek vezetést, a hazaiak gyorsan fordítottak. A második félidőben sorra dolgozta ki a helyzeteit a Rum, biztosan nyert – igaz, sérülés miatt a vendég ekkor már csak 10 emberrel játszott.

Telekes Medosz–Horváth Ranch Kft. Nádasd 2-4 (1-2). Telekes, v.: Árpád A.

Telekes: Pesti – Dézsi, Németh M., Németh F., Czövek, Osvald, Kónya M., Vincze, Kónya Sz. (Szakter), Nyári, Görcsi.

Nádasd: Rejtli – Pálmai, Péter, Kovács K. (Mesics), Kalamár, Meskó M., Varga M. (Szabó Á.), Németh Bo., Németh Be., Meskó Á., Gerencsér.

Gól: Kónya M., Nyári, ill. Meskó M., Szabó Á., Gerencsér, Varga M.

Pinkavölgye-Felsőcsatár–Rábatótfalu 4-1 (1-1). Felsőcsatár, v.: Busi L.

Felsőcsatár: Horváth M. – Cobzaru, Donadi, Horváth L., Vajda (Simon), Krancz (Krajczár), Schmalzl (Takács), Böhm, Cseri, Hábetler, Késmárky (Windisch).

Rábatótfalu: Bánfi-Nagy – Lovenyák, Csákvári (Könye), Papp V. (Szakács), Domján D., Sütő (Erős), Düh, Kovács Á., Domján B. (Falb), Anderkó, Kóczán (Keresztúri).

Gól: Cseri (2), Böhm, Késmárky, ill. Düh.

