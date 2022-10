BUDAPESTI HONVÉD SE–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 61–78 (21–18, 10–23, 20–20, 10–17)

Ludovika Aréna, 1000 néző. V: Kapitány, Minár, Földesi.

HONVÉD: SIMON K. 13/9, TANOH DEZ 9/3, MIJOVIC 17/9, Demeter A. 9/3, Peringer 2. Csere: Hajdu 4, Völgyi 6, Kopácsi 1, Takács D. Edző: Baksa Szabolcs

FALCO: PERL 16/3, COWELS 13/9, Kovács B. 8, Tiby 6, Keller Á. 6. Csere: Brown 7/3, BARAC 11, Verasztó 3, POT 8, Krivacsevics. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 5. perc: 9–4. 8. p.: 17–13. 13. p.: 21–28. 18. p.: 31–34. 24. p.: 38–46. 27. p.: 44–51. 32. p.: 55–65. 38. p.: 59–76



Baksa Szabolcs: – A végére kinyílt az olló, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést ezzel a különbséggel is a Falco. Mi a ránk jellemző harcos mentalitással léptünk pályára, ami az edzői filozófiám alapja, s taktikailag és technikailag is fel tudtuk venni a versenyt a bajnokcsapattal. Nem azért jutottunk fel, hogy átutazók legyünk, a játékosaim ebben az osztályban is képesek jó teljesítményt nyújtani. Ezt most bizonyítottuk, sajnáljuk, hogy nem tudtunk nyerni.

Milos Konakov: – Ahogy a meccs előtt is mondtam, elismerésem a Honvédnak, hogy visszajutott az első osztályba, ez jó a magyar kosárlabdázásnak. Jól, energikusan játszottak a hazaiak. Örülök, hogy győzelemmel kezdtük az idényt, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű a bajnokság eleje. Volt néhány sérültünk, így nem könnyű rotálni, edzeni. Az első negyedben nagyon sok támadólepattanót szedett a Honvéd, a másodikban ezt már megakadályoztuk. Ott elkaptuk a fonalat, és megérdemelten nyertünk.