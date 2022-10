Kolozsváron rendezték a teke NBC Kupa selejtezőjét, megyénket a Répcelak és a Szentgotthárd képviselte. Előbbi a bajnoki 4. helyezése, utóbbi a Magyar Kupa-szereplése miatt indulhatott a nemzetközi kupában – összesen 25 együttes állt rajthoz. A répcelaki csapatban Horváth Zoltán 651, Móricz Zoltán 661, Tóth Áron 635, Bíró Patrik 595, Bóka Róbert 592, Molnár Pál 599 fát dobott, a csapat összfája egészen kiváló, 3733 fa lett. Kiss Zsolt együttese az 5. helyen végzett. Az első négy helyezett jutott a Bajnokok Liga (BL) selejtezőjébe, így a vasiak mindössze 28 fával, de lemaradtak a negyedik horvát Zadar mögött. Azaz nagyon kevésen múlt a BL-résztvételük. Móricz fája pedig az abszolút mezőnyben a 145 versenyző közül a nyolcadik legjobb fa lett. A Szentgotthárdnál Cseh Bence 616, Takács Tamás 588, Pákai Zsolt 581, Oswald Dániel 587, Karba Noel 569, Cserpnyák Martin/Karba Bálint 625 fát ütött. A szentgotthárdiak 3566 összfával a 13. helyen zárták a selejtezőt.

– Ha valaki a selejtező előtt azt mondja, hogy ennyi fát dobunk, habozás nélkül elfogadom – mondta Kiss Zsolt, a Répcelak edzője. – Nagyon jó volt a pálya és a körülmények is, úgyhogy optimisták voltunk, igaz, már akkor mondtam, hogy hátrább az agarakkal, biztos voltam bent, hogy nagy fa kell ahhoz, hogy a négybe kerüljünk. A taktikánk az volt, hogy az első pályákon alaposan bekezdünk, ez sikerült is, Horváth Zoltán és Móricz Zoltán is szép fát dobott. A fiúk hozzáállását és teljesítményét sem érhette panasz, de végül nem sikerült az elődöntőbe kerülnünk. De ebben az erős mezőnyben az 5. hely nem csalódás – még ha a verseny után bosszankodtunk is az elúszott lehetőség miatt. Hiszen kevesebb mint 30 fa kellett volna a negyedik helyhez.

– Megismételtük a tavalyi, németországi NBC-szereplésünket, akkor is a 13. helyen végeztünk – fogalmazott Tróbert József, a Szentgotthárd edzője. – Jelen pillanatban ez a realitás, most nem volt gyenge, de kiemelkedő teljesítmény sem a csapatban. A negyedik legkevesebb üres fát dobtuk, ez mindenképpen dicséretes teljesítmény. Tarolásban ennél többet tudunk, de összeségében elégedett vagyok a csapat teljesítményével.