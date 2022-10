A pécsi vereség (0-1) és a Kazincbarcika elleni hazai győzelem (1-0) után a legutóbbi bajnokságban még NB I.-es Gyirmót otthonából, 0-1-ről fordítva 2-1-re nyert a Haladás. Az egyenlítő gólt Szegi Vince bólintotta a saját kapujába, a másodikat a nyáron igazolt 19 éves északmacedón Alban Taipi szerezte. A csatár a 62. percben beállt, tíz perccel később pedig egy jobblábas lövőcsellel elfektetett három védőt, majd ballal a jobb felső sarokba tüzelt. Az utolsó percekben kiüthette volna ellenfelét a Michal Hipp vezette Hali, de egy pazar ellentámadás végén Csernik ziccerben a jobb sarok mellé lőtt, majd a 92. percben Hursán büntetőt hibázott.

– Az első félidő meglehetősen nagy küzdelmet és sok párharcot hozott – mondta Taipi. – Sajnos kaptunk egy könnyű gólt, így hátrányban vonultunk pihenőre. A második félidőre azonban változtattunk, ekkor már jobban koncentráltunk, fegyelmezettebben futballoztunk és sikerült is kiegyenlítenünk. Hittünk abban, hogy győzhetünk, nem elégedtünk meg a döntetlennel. Sokat futottunk, sokat sprinteltünk, és erőfeszítéseinket siker koronázta: megszereztük a győztes gólt. Igazi csapatként harcoltunk, valamennyien a maximumot nyújtottuk – ennek köszönhetően nagyon fontos három pontot szereztünk. Nagy győzelmet arattunk. A gólom? Először is a legfontosabb, nagyon örülök, hogy sikerült győztes góllal segítenem a csapatot. Bal oldalon futott a támadásunk, Rácz Barnabás Lencse Lászlóhoz továbbított, akitől jó passzt kaptam. Láttam, hogy a védők zárják a szöget, így áttettem a labdát a bal lábamra és ellőttem – örülök, hogy bement. Alapvetően jobb lábas vagyok, de ezen a meccsen azért a balt is használtam...