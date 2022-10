Vasvár VSE–Büki TK 5–0 (1–0).

Vasvár, 100 néző, vezette: Bognár R.

Vasvár: Kántor – Bíró, Varga A., Vincze (Schermann), Czövek, Réfi, Pálla (Elekes), Horváth A., Kónya, Tausz (Németh R.), Márton. Edző: ifj. Sziffer István

Bük: Viczmándi – Fehér, Tóth B., Kiss R., Papp E., Györe, Szabó A., Tóth R., Kovács Á., Komjáthy, Nagy M. Edző: Schimmer Zoltán

Gólszerzők: Varga A. (3), Németh R., Czövek

A sportszerű Bük ellen sikerült begyűjtenie a három bajnoki pontot a Vasvár együttesének.

Sárvár FC–Körmendi FC 2–1 (0–1).

Sárvár, 100 néző, v.: Mónos J.

Sárvár: Viganó – Fülöp, Takács, Tokaji, Károlyi, Fider, Taródi (Szakos), Czirók, Kovács B., Sinka (Szabó M.), Szemes. Edző: Nagy Dániel

Körmend: Balogh Á. – Berning, Lakosi, Buti (Zsoldos), Karvalics, Molnár L., Belső, Köntés (Majczán), László, Sipos (Krajczár), Nagy Zs. (Balogh A.). Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Czirók, Tokaji, ill. Buti.

Korán, már a 3. percben előnyhöz jutott a Körmend Buti révén. Sokáig tartotta egygólos előnyét a vendégcsapat, a Sárvár nehezebben lendült játékba, de a félidő második felében már helyzetei voltak. A Körmend főleg kontrákból veszélyeztetett. A szünet után a Sárvár nagy erőket mozgósított a gólszerzés érdekében, amelynek a hajrában lett meg az eredménye. Rövid időn belül kétszer betalált a házigazda. Előnyét a lefújásig megtartotta, így három pontot gyűjtött be a fordulóban a Sárvár.

CVSE-Vulkánfürdő–Jánosháza VSE 2–0 (0–0).

Celldömölk, 100 néző, v.: Héra Cs.

CVSE: Osvald – Marsai Mi. (Tóth Z.), Enyingi, Marsai Má., Tóth D., Gorácz, Keszei T., Gábor, Czöndör, Berecz (Dobson), Keszei R. Edző: Kovács Balázs

Jánosháza: Pethő – Péter M., Lempeg, Piri, Sebestyén (Balázsi), Szabó K., Kiss Á., Büki, Szabó T. (Vágusz), Péter D., Benkő (Bodor). Edző: Bodor Tibor

Gólszerzők: Czöndör, Marsai Má.

A hetek óta tartó komoly létszám gond most csúcsosodott ki a hazaiaknál. Nyolc hiányzóval és sérültekkel a kezdőben vívta meg a presztízs rangadót a CVSE. Az első félidőt jól kezdte a hazai gárda, voltak lehetőségei, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. Ettől függetlenül a félidő egyetlen, és legnagyobb lehetőségét a vendégcsapat hagyta ki. A második játékrészben továbbra is a Celldömölk irányított, és egy jánosházi helyzet után nagyobb sebességre kapcsolva három tizenegyest is kiharcolt, ebből kettőt értékesítve megérdemelt győzelmet aratott.

Söpte SE–Répcelaki SE 1–3 (0–0).

Söpte, 100 néző,v.: Marácz Z.

Söpte: Kovács N. – Kovács E., Molnár Cs. (Horváth B.), Németh M., Mester, Rómer, KONDÁKOR, Koronczai (Lengyel), Vámos, KOSZOKOVITS (Udvardi), Fogl (Marton). Edző: Lengyel Miklós

Répcelak: Németh M. – Vass, Tóth D., Baranyai, De Paula (Tar), Sipos, Horváth M. (Csányi), Rácz, Gaál, Tarcsay, Prystupa. Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex, Tóth Zsolt

Gólszerzők: Rómer, ill. Baranyai, Sipos, Rácz.

Az első félidőben a Söpte irányította a játékot, helyzetei voltak, de gól nem esett. A második játékrészben is volt lehetőség mindkét fél előtt. A vendégek jutottak előnyhöz, onnantól a házigazda futott az eredmény után. Növelte előnyét a Répcelak, a hazaiak csak szépíteni tudtak. Rossz helyzetkihasználásának köszönhetően maradt pont nélkül a fordulóban a Söpte.

Haladás VSE - Zanati SE–Szarvaskend SE 2–0 (2–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Horváth P.

Haladás: Horváth B. – Buzás, Varga Cs., Kovács B., Pap, Szenczi, Németh G. (Tóth B.), Tóth M., Péter, Simon (Kiss Z.), Sály (Zugonics). Edző: Szenczi Imre

Szarvaskend: Esztergályos – Csillag, Jóna, Németh T., Kis-Nemes, Földes, Somogyi (Wolf), Törő (Nagy ? Á.), Tompa, Tuboly, Kopfer. Edző: Kovács Kálmán

Gólszerzők: Tóth M., Németh G.

Kiállítva: Pap (78., Haladás Vse - Zanati Se).

Már az első percekben érezhető volt, hogy ezen a találkozón nem igazán éles a Haladás. Erre az sem adott felmentést, hogy a középpályáról két meghatározó játékosa is hiányzott. Voltak helyzetei a hazaiaknak, két gólt is rúgtak, de a játék minőségében óriási volt a kontraszt a múlt hetihez képest. A második félidőt egy árnyalattal jobban kezdte a házigazda, de nem igazán találta a ritmust. A hazai győzelem megérdemelt, még ha most gyengébb játék is párosult hozzá.

Csepregi SE–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 2–1 (1–1).

Csepreg, 150 néző, v.: Szabó III. Z.

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Tájmel, Kossuth D., Nika M. (Takács Ke.), Simon, NAGY D., Pócza (Kossuth K.), Nika B., LUKÁCS, Steiner (Merk). Edző: Steiner Zsolt

Táplán: Gyécsek – Farkas G., Németh B. (Gombos), Huszár, Gyurcsányi, Polgár (Mercs), Rosner, Markó (Vidák), Manganelli, Szakasics, Polyák. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Lukács (2), ill. Rosner.

Mindkét csapatnak voltak helyzetei, az első gólt a Táplán szerezte, de hamar egalizált a Csepreg. A második félidőben is bőven adódtak lehetőségek mindkét együttes előtt, ebből egyet góllá váltott a Csepreg. A házigazdánál mindenki jól teljesítményt nyújtott, akart, küzdött, így begyűjtötte a három pontot a jó erőkből álló Táplán ellen a fordulóban.

Vép VSE–Király SE 0–2 (0–2).

Vép, 300 néző, v.: Bagoly G.

Vép: Bezdi B. – Kiss A., Czeglédi (Németh Á.), Beke, Bezdi Sz. (Pogácsás), Niksz (Szalai R.), Szalai M., Szendrődi, Takács Á., Takács M., Szalay Cs. (Illés). Edző: Simon Miklós

Király: Horváth Al. – Kudron (Velekei), Reseterits, Németh G. (Verasztó), Kiss K., Rózsás (Czingráber), Horváth An., Halmosi, Csákvári (Takács), Vigh, Schimmer. Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Reseterits, Halmosi.

Igazi rangadónak ígérkezett a Vép-Király meccs, ennek megfelelően kezdtek a csapatok. A Király akarata érvényesült az első félidőben, és öt perc leforgása alatt a vendégek két gólt is szereztek, A második játékrész már sokkal inkább szólt a hazai csapatról, több helyzetet is kialakított a Vép, és a labdát is többet birtokolta. Az eredmény azonban nem változott, elvitte Vépről a három pontot a Király.



Rábapatyi KSK–Kiswire Szentgotthárdi VSE 3–0 (2–0).

Rábapaty, 100 néző, v.: Mórocz Gy.

Rábapaty: Király – Csonka (ZEKE), PIROS D. (Bakonyi), DUGOVICS (Halász), MANGANELLI (Varga L.), Csupor, HORVÁTH K., Balhási, Piros P., Németh G., Könczöl. Edző: Marton Róbert

Szentgotthárd: Kapui – Osvald, Nagy O., Takács, Dancsecz, Bedi, Gécsek, Tóth Á. (Holecz), Sulics, Sipos G., László. Edző: Robert Kercmar

Gólszerzők: Zeke, Dugovics, Csupor.