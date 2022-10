A második etapban belehúzott a ZTE, Krasovec addig-addig forgatta csapatát, mígnem a 13. percben Németh Ákos közelijével három pontra faragta hátrányát a kék-fehér alakulat (32-29). A feltűnően nyugodt Konsztantinidesz elérkezettnek látta az időt, hogy szóljon a fiaihoz. A 16. percben újabb fordulóponthoz érkezett a rangadó: Rakicevic hármasával már 37-39 volt oda. Küzdött és küszködött a Körmend, amely szemmel láthatóan hullámvölgybe került, de igyekezett minél előbb kikecmeregni belőle. Mitchell újabb triplája és a Moore által kihagyott triplát Omenaka csak begyötörte a gyűrűbe, így a 18. percben ismét néggyel ment a Rába-parti alakulat (44-40). Elég volt pár pillanatnyi kihagyás vendég oldalon és máris 51-40-et mutatott az eredményjelző. Chambers vezérletével egyértelműen új erőre kapott a vasi gárda. A 20. percben ideje korán veszítette el Omenakát a Körmend – a center begyűjtötte ötödik személyi hibáját, így számára véget ért a derbi. Smith középtávolijával zárult az első félidő, 53-43-nál vonultak öltözőbe a felek.

Mindössze másfél perc telt el a harmadik negyedből, amikor Konsztantinidesz mester újfent időt kért, maga sem hitte el, amit lát – a ZTE ismét három pontra közelítette meg a vasi piros-feketéket (53-50), nem csoda, hogy a hazaiak trénere kis híján dührohamot kapott. A házigazda játéka a továbbiakban sem sokat javult, de legalább maga mögött tudta tartani az Egerszeget – egy ideig. A 27. percben egy eladott hazai labdával Keller lódult meg, Parrish faultja ellenére a gyűrűben kötött ki a labda, viszont a megítélt büntető kimaradt (58-58). Ostojic azonban nem sokkal később a Cakarun ellen megítélt büntetőjét már a gyűrűbe küldte, ezzel sokadjára vette át a vezetést a ZTE. Sokáig nem örülhetett, mert Moore zsinórban szerzett nyolc pontjával a negyed végére 68-62 húzott el megint a Körmend.

A záró felvonást a házigazda kezdte élesebben, mintha kissé fáradni látszott volna a ZTE. Sok labdát adtak el a vendégek, amelyekből könnyű kosarakat szerzett a hazai alakulat. A 33. perc legvégén Parrish sikeres büntetőivel 74-64 volt az állás. A zalaiak azonban többször bebizonyították, hogy nem jelent nagy problémát nekik egy ekkora hátrány ledolgozása. Így volt ez most is, nagyot küzdve Ostojic, Trice és Rakicevic és O'reilly pontjaival 74-72-re jöttek fel Krasovecék. Sok technikai hiba tarkította a rangadó utolsó negyedét is. Három perccel a vége előtt Trice hármasával sokadjára egyenlített a ZTE (78-78), aztán erre azonnal reagálva Chambers is elsüllyesztett egy trojkát. Rakicevic büntetőivel lopta a távot, de ismét jött Chambers és a harmadik hármasával megint lélegzetvételnyi előnyhöz jutottak a vasiak (84-80). Idegtépő hajrá következett: 30 másodperccel a vége előtt 84-84-es állásnál támadhatott a Körmend: Keller szabálytalankodott Moore ellen, aki mindkét büntetőjét gyűrűbe küldte (86-84). Az utolsó támadás a ZTE-é volt és már úgy nézett ki elpuskázzák, Trice végülis megmentette a helyzetet (86-86) – nyolc másodperce maradt a Körmendnek, hogy megnyerje a meccset, ám a házigazda eltotojázta az attakot. Hosszabbítás.

A ráadást Rakicevic hármasa nyitotta, a Körmend büntetőkből tudott válaszolni (88-89). Elszórt labdák itt is, ott is, majd O'reilly állította meg szabálytalanul Mitchellt. A légiós két büntetőjéből csak egy akadt be (89-89). A hosszabbítás harmadik percében Keller sokkolta a hazaiak egy újabb triplával. Mitchell újabb büntetőivel igyekezett visszakapaszkodni a Körmend, sikerrel (91-92). Fél perccel a vége előtt a ZTE lezárhatta volna a meccset, ám O'reilly passza az alapvonal mögött kötött ki, senki sem ért hozzá. Jöhetett a Körmend – 18 másodperc volt vissza. Chambers bejátszotta, az üresen hagyott Durázi rátette: 93-92! 1,9 másodperc volt hátra, de ez kevés volt a ZTE-nek a csodához. Heroikus küzdelemben gyűrte le a Körmend a Zalaegerszeget.