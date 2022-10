Megtörik-e a hatmeccses nyeretlenségi széria? Ez foglalkoztatta leginkább a Haladás szurkolóit, akik hetek óta várnak kedvenceik harmadik győzelmére.

Az Állatok Világnapja alkalmából a szombathelyi klub és a Hali-játékosok adományokkal segítettek egy szombathelyi és egy devecseri menhelyet is. Az újonc Kazincbarcika 2021 áprilisában járt utoljára Szombathelyen és egy pontot elvittek magukkal a vendégek (2-2). A két csapat szerda esti összecsapásán az első perctől kapujához szegezte ellenfelét a Haladás, Derekas kétszer is helyzetbe került, majd Borvető tűnt el az ötös vonala környékén, de néma maradt Móri sporttárs sípja. 20 perc elteltével nemhogy helyzete, még kapura lövése sem volt a borsodi alakulatnak, mivel csak elvétve lépték át a felezővonalat. Bő fél óra elteltével talált rést a Haladás a Kazincbarcika védőfalán, ezzel megszületett a hőn áhított hazai vezetés. A találat egyáltalán nem rázta fel a Barcikát, amely szemmel láthatóan egy pontért jött, nulla kockázatvállalással. A gól után sem álltak vissza a vasiak, akik egyre jobban élvezték a játékot és azt, hogy gyakorlatilag egykapuznak. 45 percnyi játékot követően egygólos hazai előnynél vonulhattak szünetre a csapatok.

A második félidőt is lendületesen kezdte a házigazda, Doktorics, ha kicsit erőszakosabb, jó eséllyel kettőre növelhette volna a Haladás előnyét, védőjével szemben azonban elveszítette párharcát. Cserékkel igyekezett felrázni együttesét Varga Attila, és fel is bátorodtak a sárga-kékek, de nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni továbbra sem. A 70. percre visszaesett a meccs irama, jobban mondva a Halié, amely már nem vezetett olyan vehemens támadásokat, mint korábban, inkább kivárásra játszottak Michal Hipp tanítványai, így nagyobb területek nyíltak a Kazincbarcika előtt. 10 perccel a vége előtt kétszer is növelhette volna előnyét a zöld-fehér csapat, azonban hol Megyeri, hol a kapufa állta útját a labdának. A meccs végén büntetőből növelhette volna előnyét a Haladás, ám Borvető 11-ese kimaradt, így maradt az 1-0, de aligha bánja ezt most bárki - Szombathelyen maradt a három pont.