A versenysorozatot pénteken este a Haladás Open nyitotta a Haladás Sportkomplexumban, amelyen nagyon sok új arcjelent meg a korábbi évekhez képest. 66-an adták le nevezésüket az Openre, ami elsősorban az amatőr dartsosoknak adott lehetőséget, hogy megmutassák, mit is tudnak. A házigazda Szombathelyi Darts Club SE vezetője, Csóka András szerint ez a nevezési szám kissé elmaradt a várakozástól, ami talán a megnövekedett költségeknek – utazás, szállás – tudható be. A nevezett 66 versenyzőből 18-an a szervező Szombathelyi Darts Club SE-t képviselték. Rajtuk kívül is nyilat ragadtak még olyan helyi versenyzők, akik korábban már megmérettették magukat az amatőr Goldfish Openen, vagy éppen a Bercsényi-iskolában szervezett tehetségkutató tornán. A több mint 20 szombathelyi amatőr dartsos mellett az ország minden pontjáról érkeztek még a Haladás Openre, ahol a csoportmérkőzések után öt helyi játékosnak sikerült bejutnia a legjobb 16-ba. A legjobb nyolcba már csak az SZDCSE fiatal titánja, Dobos Dávid ért oda, aki végül ötödik helyen zárt. Dávidon kívül Csóka Dániel, Marton Olivér, Ágoston Károly és Kámán Lehel is kipróbálta magát a Haladás Openen.