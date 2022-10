A találkozót megelőzően a HVSE játékosa, Nagy Kevin elmondta, nehéz mérkőzésre számít, de mindenképpen három ponttal szeretne csapatával hazatérni. Ha koncentrálnak a védekezésre, és a lehetőségeiket kihasználják, akkor nem lehet probléma. Zsinórban öt vereséggel a háta mögött fogadta a Haladást a Nyírbátor.

Nyírbátori SC–Haladás VSE 0-7 (0-3). Nyírbátor, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szűcs, Szabó (Juhász).

Aramis: Opre – Szabó S., Szentes, Hadházi, Csoma. Csere: Tóth K. (kapus), Nagy Zs., Faragó, Kerekes, Rácz, Molnár, Makai, Lakatos. Edző: Baksa Csaba.

HVSE: Alasztics – Longo, Nagy K., Vatamaniuc-Bartha, Dróth. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Szalmás, Knizs, Hajmási, Henrique, Fehér, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Hajmási (5.), Dróth (9., 36.), Fehér (20.), Henrique (24.), Kovács (25.), Vatamaniuc-Bartha (37.).

A bajnoki címvédő Haladás az ötödik percben kezdte meg a gólgyártást Hajmási találatával. Nem sokkal később Dróth is "bejelentkezett" Opre kapujába, ezzel már kettőre növelte előnyét a vasi alakulat. A félidő utolsó percében Fehér is beköszönt, így megnyugtató, 3-0-ás vezetéssel vonulhatott szusszanni a szombathelyi gárda. Szünet után gyors ütemben a 24. és a 25. percben is megzörrent a hazai kapu hálója. Előbb Henrique, majd egy percre rá Kovács is betalált, ezzel már 0-5 volt az állás. A végén Dróth megrúgta saját maga második, a Haladás hatodik gólját, majd három perccel a találkozó zárása előtt Vatamaniuc-Bartha szolgáltatta a slusszpoént – esélyeshez méltóan, kapott gót nélkül folytatta a bajnokságot a Haladás VSE együttese.