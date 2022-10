A három napos, rangos, országos erőpróbán a Gladiátorok SE hét versenyzővel képviselte a szombathelyi színeket.

Eredmények, nők. Eszter Tompa (-75 kg): guggolás 165 kg, fekvenyomás 72,5 kg, felhúzás 152,5 kg, totál 390 kg – 1. helyezés, abszolút 2. Violetta Jessica Varga (-75 kg): guggolás 145 kg, fekvenyomás 80 kg, felhúzás 155 kg, totál 380 kg – 2. helyezés, abszolút 3. Férfiak. Horváth Krisztián (junior, -100 kg): guggolás 265 kg, fekvenyomás 142,5 kg, felhúzás 270 kg, totál 677,5 kg – 3. helyezés. Károly Horváth (masters I., -100 kg): guggolás 257,5 kg, fekvenyomás 135 kg, felhúzás 230 kg, totál 622,5 kg – 3. helyezés. Kiss Márk (open, -125 kg): guggolás 282,5 kg, fekvenyomás 177,5 kg, felhúzás 312,5 kg, totál 772,5 kg – 4. helyezés. Antal Zsolt (open, masters I., -125 kg): guggolás 313 kg, fekvenyomás 195 kg, felhúzás 307,5 kg, totál 815,5 kg – open 2. helyezés, masters 1. helyezés, abszolút 1. Horváth Ármin (open, -110 kg): guggolás 230 kg, fekvenyomás 145 kg, felhúzás 242,5 kg, totál 617,5 kg – 8. helyezés.

– A lányok nagyot meccseltek egymással – kezdte az értékelést Antal Zsolt, a Szombathelyi Gladiátorok SE vezetője, versenyzője. – Mindketten fejlődtek mind erőszintben, mind technikailag. Horváth Krisztián most versenyzett először junior korosztályban, és feljebb lépett súlycsoportban is. Hatalmas egyéni csúcsokkal húzta be a harmadik helyet. A masters korosztály versenyzői szintén nagyot fejlődtek: Horváth Károly 30 kg-ot pakolt, én pedig 15 kilót pakoltam az egyéni totálra. Kiss Márk végre átlépte a 280 kg-ot guggolásban, és meghúzta egyéni legjobbját. Horváth Árminnak a felkészülését hátráltató tényezők ellenére azért sikerült összerakni a végére a versenyt, még ha nem is tudta a legjobb eredményét túlszárnyalni. A közelgő szlovák világbajnokság előtt ezek igen biztató eredmények – de reméljük, hogy a vb-n sikerül túlszárnyalni ezeket a súlyokat is!