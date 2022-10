Büki TK–Haladás VSE- Zanati SE 0-7 (0-2). Bük, 80 néző, vezette: Mórocz Gy.

Bük: Viczmándi – Fehér, Tóth B., Kostyál, Bősze, Vamper (Kiss B.), Nagy M., Szabó A., Kocsis, Somlai, Kovács Á. Edző: Komjáthy János.

Haladás: Horváth B. (Molnár T.) – Buzás, Kovács B., Pap, Szenczi (Németh G.), Tóth M., Péter, Szőts (Zugonics), Varga Cs., Sály (Tóth B.), Ferencz (Simon). Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Pap (2), Szenczi, Varga Cs., Tóth M., Szabó A. (öngól), Tóth B. (öngól).

Kiállítva: Nagy M. (64., Büki TK).

A bajnoki listavezető Haladás ezúttal is folytatta a menetelést, a szombathelyiek hét gólt szereztek, és magabiztosan gyűjtötték be a három pontot a Bük otthonában.

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Vép VSE 2-4 (0-1). Táplánszentkereszt, 200 néző, vezette: Héra Cs.

Táplán: Gyécsek – Mercs (Fürdős), Vidák, Farkas, Gyurcsányi (Gombos), Dala (Neudl), Huszár, Manganelli, Polgár, Rosner, Markó. Edző: Borbás János.

Vép: Bezdi B. – Németh, Szalai R. (Balikó), Szalay (Kiss A.), Bezdi Sz. (Berta), Niksz (Pogácsás), Illés (Szijártó), Szalai M., Szendrődi, Czeglédi, Takács. Edző: Simon Miklós.

A Vép szerezte meg a vezetést, amit meg is őrzött az első félidőben. A kimondottan jól futballozó hazaiak több alkalommal is csak a kapufáig jutottak. A második félidő első részében is támadásban maradt a Táplán, sokat birtokolta a labdát, és sikerült is kiegyenlítenie. A hazaiak mentek előre a győzelemért, a vendégek viszont kíméletlenül kihasználták kontráikat, így elvitték a pontokat a házigazdától. Jó mérkőzést játszottak a felek, méltó hírverése volt az amatőr futballnak. További pozitívum a játékvezető teljesítménye, aki nem akart főszereplő lenni, hagyta a csapatokat futballozni, engedte a folyamatos játékot. Amikor szükség volt rá, akkor lépett előre.

A következő, 13. forduló menetrendje, szombat, 13.30: Celldömölk–Vasvár, Répcelak–Bük, Söpte–Király, Haladás–Táplán, Csepreg–Sárvár, Szarvaskend–Szentgotthárd, Vép–Körmend. Vasárnap, 13.30: Rábapaty–Jánosháza.