Haladás VSE - Zanati SE–Répcelaki SE 3–0 (0–0).

Szombathely, 80 néző, vezette: Szabó B.

Haladás: Horváth B. – Buzás, Kovács B., Pap (Simon), Szenczi (Zugonics), Tóth M., Péter, Szőts, Varga Cs., Sály (Tóth B.), Ferencz. Edző: Szenczi Imre

Répcelak: Rózsa – Vass, Tóth D., Baranyai, De Paula, Ódor, Horváth M. (Gere), Csányi, Gaál, Tarcsay, Tar. Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Gólszerzők: Ferencz, Szenczi, Tóth B.

Kiállítva: Szőts (65., Haladás VSE - Zanati SE).

A Haladás szokásához híven felvállalta a saját játékát, és az első perctől kezdve támadólag lépett fel. Voltak lehetőségei, sőt helyzetei is. Szinte az egész félidőt az ellenfél térfelén játszotta a házigazda, de a vendégeknek is volt egy lehetősége ebben a játékrészben. A második félidő úgy folytatódott, ahogy az első befejeződött. Ment előre a Haladás, volt, hogy csak a kapufa mentette meg ellenfelet. Egy enyhén szólva is véleményes kiállítással tovább nehezedett a hazaiak dolga, akik mindenképpen nyerni akartak. Az utolsó tíz percben nagyot játszott a Haladás. Úgy rúgott három gólt emberhátrányban, hogy még egy óriási ziccere is volt a nagyobb arányú győzelemhez.



Jánosháza VSE–Söpte SE 3–1 (1–0).

Jánosháza, 60 néző, v.: Sebesi P.

Jánosháza: Pethő – Péter M., Szép (Vágusz), Lempeg, Piri (Szabó T.), Sebestyén, Szabó K., Kiss Á., Büki, Péter D., Benkő. Edző: Bodor Tibor

Söpte: Gadavics – Koszokovits, Horváth B. (Leidli), Kovács E., Németh M. (Fogl), Mester (Lengyel), Hujber, Kondákor (Rómer), Koronczai, Vámos, Molnár Cs. (Marton). Edző: Lengyel Miklós

Gólszerzők: Piri, Szép, Sebestyén, ill. Marton.

A hazai csapat kicsit fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel vetette bele magát a mérkőzésbe, amely már a harmadik meccs volt egy hét leforgása alatt. A házigazda otthon tartotta a három pontot a fordulóban, és további sok sikert kíván a Söpte gárdájának.



Körmendi FC–CVSE-Vulkánfürdő 0–1 (0–1).

Körmend, 150 néző, v.: Boda Gy.

Körmend: Balogh – Berning, VILICS, Buti (Bita), Karvalics, Molnár L., Köntés (Belső), László, Sipos, NAGY Zs. (Németh B.), Zsoldos (Krajczár). Edző: Kurucz Ádám

CVSE: Osvald – Marsai Mi., Göntér, Marsai Má., Tóth D., Gorácz, Keszei, Takács (Tóth Z.), Gábor, Czöndör, Németh J. (Berecz). Edző: Kovács Balázs

Gólszerző: Takács.

A megyei rangadón főként mezőnyben zajlott a játék. Korai góljával végül elvitte a három pontot a Celldömölk csapata, a vendégek győzelme megérdemelt.

Kiswire Szentgotthárdi VSE–Vasvár VSE 1–0 (0–0).

Szentgotthárd, 80 néző, v.: Kondor T.

Szentgotthárd: Kapui – Polly, Osvald (Holecz), Sipos B. (Tóth Á.), Dancsecz, Bedi, Gécsek, Sulics, Sipos G., László (Sömenek), Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Vasvár: Kántor – Bíró, Varga A. (Berta), Vincze, Elekes, Réfi, Pálla, Kónya, Tausz (Horváth A.), Márton, Schermann (Czövek). Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerző: László.

A mérkőzést a vendégek kezdték nagyobb lendülettel, helyzeteik is voltak. Ezután kiegyenlítetté vált a játék, de a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A szünet után magasabb fokozatra kapcsolt a házigazda, volt két-három helyzete, amely kimaradt. Érződött a hazai mezőnyfölény, többet birtokolta a labdát a Szentgotthárd. A Vasvár főként a védekezésre összpontosított. A tipikusan egygólos mérkőzésen a vendégek egyéni hibáját használta ki Szentgotthárd, és a 88. percben szerzett találatával otthon tartotta a három pontot.

Király SE–Rábapatyi KSK 5–0 (3–0).

Szombathely, 60 néző, v.: Németh T.

Király: KIRÁLY – VELEKEI, KUDRON (NYÁRI), RESETERITS (KALMÁR), NÉMETH G., KISS K., RÓZSÁS (TAKÁCS), HORVÁTH AN., CSÁKVÁRI, VIGH (VARGYAS), SCHIMMER (CZINGRÁBER). Edző: Hegyi László

Rábapaty: Király – Csonka, Halász (Zeke), Varga L. (Piros D.), Dugovics (Horváth G.), Manganelli, Csupor, Balhási, Horváth K., Piros P. (Vörös), Könczöl. Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Németh G., Velekei, Schimmer, Reseterits, Kiss K.

A hazai együttes magabiztos győzelmet aratott a vendég Rábapaty felett.

Fotós: Szendi Péter

Büki TK–Csepregi SE 0–5 (0–0).

Bük, 50 néző, v.: Vass I.

Bük: Viczmándi – Fehér, Tóth B., Kostyál (Kiss R.), Wágner, Vamper (Kovács Á.), Györe (Papp E.), Szabó A., Kocsis, Tóth R., Farkas B. (Nagy M.). Edző: Schimmer Zoltán

Csepreg: Takács Kr. (Farkas B.) – Kossuth, Nika M. (Takács Ke.), Simon, Nagy D., Pócza, Janzsó, Nika B., Lukács, Steiner (Kótai), Németh O. (Merk). Edző: Steiner Zsolt

Gólszerzők: Nagy D. (2), Takács Ke., Pócza, Lukács.

Kiállítva: Kocsis (79., Büki TK).

A Csepreg öt gólt szerzett a második félidőben, így magabiztosan nyerte meg a mérkőzést idegenben.

Vasi Bádogos Kft Táplán SE–Sárvár FC 3–0 (2–0).

Táplánszentkereszt, 150 néző, v.: Bíró O.

Táplán: Gyécsek – Farkas G., Németh B. (Fürdős), Huszár (Mercs), Polgár, Rosner, Markó (Gombos), Manganelli, Szakasics, Polyák (Kiss P.), Vidák. Edző: Borbás János

Sárvár: Velladics – Németh Á., Fülöp, Tokaji, Toldi (Szakos), Károlyi, Fider, Taródi (Takács), Czirók, Sinka (Szabó M.), Szemes. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Vidák (2), Németh B.

A Sárvár meglepte a Táplánt az első húsz percben, több helyzetet is kialakított, Gyécsek kapus bravúrjaira volt szükség, hogy ne jusson előnyhöz a vendég. Aztán kezdett magára találni a házigazda, megszerezte a vezetést, és előnyét növelni is tudta. A második félidőt egy gyors góllal kezdték a hazaiak, ezzel kialakult a végeredmény is. Dicséret illeti a Sárvárt, a vendégcsapat felvállalta a nyílt játékot, a hazaiak javára a nagyobb rutin döntött.



Szarvaskend SE–Vép VSE 0–4 (0–3).

Szarvaskend, 100 néző, v.: Szabó I. Z.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Csillag (Wolf), Jóna (Somogyi), Kis-Nemes (Nagy Á.), Földes, Törő (Nagy Á.), Tompa, Tuboly, Kunovics, Kopfer. Edző: Kovács Kálmán

Vép: Bezdi B. – Németh Á., Czeglédi (Kiss A.), Beke, Szalai R. (Niksz), Szalay Cs., Bezdi Sz. (Berta), Szalai M., Szendrődi, Takács Á. (Illés), Takács M. (Balikó). Edző: Simon Miklós

Gólszerzők: Takács Á., Beke, Szalay Cs., Szalai R.

A vendégek jól kezdték a mérkőzést, ez gólokban is megmutatkozott. A második félidőben a Vép visszavett a tempóból, így a hazaiak előtt is adódott gólszerzési lehetőség, de a mérkőzés összképe alapján a Vép győzelme ilyen arányban is megérdemelt.