A Körmend és az Alba mindig is kiélezett csatákat vívott a múltban, most azonban az aktuális forma szerint egyértelműen kijelenthető volt, hogy nem a házigazda piros-feketék a mérkőzés esélyesei. Nehezen akar összeállni Konsztantinideszék játéka, amihez – ahogy a csapat kapitánya, Ferencz Csaba mondta korábban – jóval több türelemre lesz szükség, mint tavaly. Éppen ezért lett volna nagy fegyvertény legyűrni a jól rajtoló Albát, amely a Paks elleni fiaskója utáni három meccsét behúzta.

Az első percekben nem kényeztették a csapatok látványos kosárlabdával a publikumot, aztán szépen lassan megindult a kosáreső. Bár az Albának sikerült egy hatpontos előnyt kialakítania, Mitchell duplája és Moore triplájával gyakorlatilag ez a különbség el is tűnt, sőt Chambers közelijével az ötödik percben fordított a Körmend. A hazai lendület azonban nem sokáig tartott, megint jöttek a szokásos megingások hátul, pontatlan, elkapkodott befejezések elől és újra a vendégek mentek hét ponttal (8-15). Moore igyekezett zárkóztatni csapatát újabb hármasával (13-17), de hiába, Kemp duplájával 13-19-re zárult az első etap. A folytatásban is az Alba akarata érvényesült, nagyon nem volt ott fejben a pályán a házigazda. A 13. percben Zollner, míg egy minutummal később Konsztantinidesz rendelte magához csapatát – teljesen indiszponálttá vált a vasiak játéka, miközben a fehérváriak 13 ponttal húztak el (17-30). Véleményes szituációkból, bírói ítéletekből ezúttal sem volt hiány, amit a maga módján méltatott a hazai tábor. Sok esetben még a bedobással is gondjai adódtak a Körmendnek, mert az Alba szó szerint csírájában próbálta elfojtani a piros-feketék támadásait, ami sikerült is nekik. Egy abszlút megilletődött, önbizalomhiányos Körmendet igyekezett feltüzelni a közönség, ám a pályát az Alba uralta. 16 pontos vendég előnnyel térhettek pihenőre a felek (27-43).