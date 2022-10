Szombathelyi Egyetemi SE–ZTE Röplabda Klub 3:0 (15, 21, 9). Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok, 50 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Veress M. I., Nagy Á. J.

SZoESE: Egyed-Halmosi, Szabó R., Szalai Cs., Kóbor, Lajos, Kiss L. Csere: Fülöp, Horváth K., Tauker, Imre. Edző: Bodzer Attila.

Az első szettben még a kezdeti hibáknak köszönhetően a játszma derekáig fej-fej mellett haladt a két együttes, de végül sikerült behúznia a játékrészt a házigazda SZoESÉ-nek. A második és a harmadik etapban a szombathelyiek nyitásfogadása néhány rövidke időszakot eltekintve jól működött, ami döntő különbségnek bizonyult a két csapat között. Bodzer Attila abban bízik, hogy lendületet, és önbizalmat ad ez a siker csapatának, és a folytatásban is eredményesek tudnak lenni. Kellő fegyelmezettséggel játszott a SZoESE, amelynek fontos volt ez a győzelem, hiszen a bajnokságban ez volt az első hazai mérkőzésük.

Haladás VSE–Tatabányai RSE 3:1 (-18, 17, 18, 18). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 100 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Hegedüs B., Kiss N.

Haladás: Kőrösi, Marton, Németh-Takács, Mátyás, Horváth B., Németh A. Csere: Nagy D., Héjj, Bánfi, Kocsis, Rudolf, Zoltán, Fatér. Edző: Dr. Mucsi Péter.

Nem kezdte rosszul a találkozót a HVSE gárdája, amely az első szett folyamán elveszített egyik meghatározó, legtapasztaltabb röplabdázóját, Németh Takács Bernadettet, akinek egy ugrás után megbicsaklott a térde, majd a mentő vitte el a sportkomplexumból. E sajnálatos eset rá is nyomta bélyegét a szett hátralévő részére, hiába próbálta cserékkel frissíteni csapatát Mucsi Péter, elveszítették a hazaiak az első játszmát. A folytatásban óriási akarással és nagy kedvvel bátran játszva egyenlített a Hali, majd taktikusan megfordította a meccset. Az utolsó szett alakult a legizgalmasabban, mivel a vendégek már 5-6 ponttal is vezettek, ám Mucsi Péter lányai nem adták fel, remek nyitásokkal végül megnyerték a találkozót. Értékes skalpot gyűjtöttek be a zöld-fehérek, hiszen a tatabányaiak feljutási álmokat dédelgetnek.

Gyöngyösi RSE–Szombathelyi Egyetemi SE 3:1 (14, 18, -21, 18). Gyöngyös, 40 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Varga A., Gubicz I.

SZoESE: Szabó G., Konetsny, Deres, Kovács B., Kudron, Horváth Á. Csere: Lang, Magyar, Kovács Á. Játékos-edző: Szabó Gábor.

Az idei férfi NB II.-es röplabdamérkőzések lebonyolításán változtatott a szövetség, hiszen a takarékosság jegyében hétvégente egy-egy város ad majd otthont több mérkőzésnek is. Így történt ez már az első fordulóban is, amikor a Szombathelyi Egyetemi SE férfi alakulata Gyöngyösre látogatott, hogy előbb a hazaiakkal, majd a nyíregyháziakkal is megütközzön. Az átalakult, megfiatalított SZoESE csak helyenként tudta megnehezíteni a jobb játékerőt képviselő Gyöngyöst, amely remekül blokkolt. Viszont a mérkőzés krónikájához hozzátartozik az is, hogy míg vendégoldalon jórészt 15-16 évesek próbáltak helytállni a hazai 20 év körüli hórihorgas fiatalokkal szemben. A szombathelyieknek így is sikerült szettet rabolniuk.

Szombathelyi Egyetemi SE–GLP Nyíregyháza 1:3 (21, -24, -14, -18). Gyöngyös, 40 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Gubicz I., Varga A.

SZoESE: Szabó G., Konetsny, Deres, Kovács B., Kudron, Horváth Á. Csere: Lang, Magyar, Kovács Á. Játékos-edző: Szabó Gábor.

Szabó Gábor játékos-edző szerint, ha a Nyíregyházával kezdenek, győzelmi esélyeik lehettek volna. Csakhogy az első meccs olyan sokat kivett a csapatból, hogy mindössze az első szettre volt már csak energiájuk a szombathelyieknek – amit meg nyertek –, a találkozó további részében azonban rendre alulmaradtak a vasiak. Pihenés nélkül még túl soknak bizonyult a nyolc szett Szabó Gábor együttesének, amely nem csügged, mivel mindkét találkozó bővelkedett pozitívumokban, amelyre építhet a SZoESE a jövőben.