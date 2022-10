Pécsi MFC–Szombathelyi Haladás 1-0 (0-0). Pécs, 1300 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Káprály.

Pécs: Helesfay – Mayer, Rácz L., Katona, Hadaró – Szeles – Kocsis (Marquez-Airosa, 91.), Nikitscher, Kesztyűs, Harsányi – Tóth-Gábor. Edző: Weitner Ádám.

Szombathelyi Haladás: Verpecz – Simut, Csató, Németh M., Bosnjak – Csilus, Derekas, Rácz B. (Nyíri, 86.), Doktorics (Hursán, 79.) – Csernik (Sipos, 75.), Borvető (Lencse, 75.). Edző: Michal Hipp.

17. perc: Doktorics cselezett ki három védőt a bal oldalon, majd 14 méteres lapos lövését fogta Helesfay.

32. perc: Bosnjak bal oldali beadását Borvető hét méterről a bal sarok mellé fejelte.

43. perc: Egy kipattanó labdát Harsányi 18 méterről, kapásból, laposan a jobb sarok mellé lőtt.

59. perc: Csernik-Rácz össz akció végén utóbbi 17 méteres lövését tolta szögletre Helesfay. A szöglet után Doktorics beadásszerű lövését Borvető nyolc méterről a felső kapufára fejelte.

60. perc: Németh Milán rángatta a tizenhatoson kívül Tóth-Gábort, a csatár betört a büntetőterületen belülre, majd elesett. A tizenegyest Kesztyűs a bal felső sarokba lőtte (1-0).

63. perc: Tóth-Gábor hatméteres, bal sarokba tartó fejesét védte nagy bravúrral Verpecz.

70. perc: Gera került helyzetbe a bal oldalon, 13 méteres lövése centikkel suhant el a bal sarok mellett.

Utoljára 2018. szeptember 15-én, a Kisvárda elleni idegenbeli mérkőzésen ült a Haladás kispadján a csapathoz múlt kedden visszatérő vezetőedző, Michal Hipp. Azaz több mint négy év után irányította a zöld-fehéreket a szlovák mester. A vendégeket mintegy 40 szurkolójuk kísérte el a Mecsekaljára.

Nagy lendülettel kezdtek a szombathelyiek, a negyedik percben már a negyedik szögletüket lőtték be a vasiak. A folytatásban is a vendégek támadtak többet, gyors akciókkal jutottak el a pécsiek kapuja elé. A játék képe alapján úgy tűnt, mintha a vendégek lennének a pályaválasztók. A félidő derekán kissé alábbhagyott a vendégek lendülete, de változatlanul az ő akaratuk érvényesült. A hazaiak nem tudtak mit kezdeni a vendégek rohamaival. A félidő utolsó perceire visszaesett a színvonal, a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok.

Szünet után is folytatódott a jó iramú mérkőzés, ekkor már változatosabb volt az összecsapás – de továbbra is a zöld-fehérek voltak jobbak. Majd a Haladás egy percen belül két gólt is szerezhetett volna, ehelyett az ellentámadásból a Pécs véleményes büntetőből megszerezte a vezetést. A vendégeket megfogta a gól, a pécsiek rárúghatták volna a másodikat. Aztán rendezték soraikat a szombathelyiek és több veszélyes támadást is vezettek. Az idő múlásával egyre kapkodóbbá vált a zöld-fehérek futballja. A pécsiek az utolsó percekben rutinosan tartották a labdát, a vendégek görcsösen játszottak, nem tudtak helyzetbe kerülni.

A Haladás remekül kezdte a mérkőzést, helyzeteket dolgozott ki, a Pécsnek ekkor lehetősége sem volt. Az első félidő egyértelműen a vasiaké volt. Szünet után kiegyenlítettebb volt a meccs a pécsiek egy véleményes tizenegyessel megnyerték a mérkőzést. A döntetlen igazságosabb lett volna.