Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Vasvár VSE 1–0 (1–0).

Táplánszentkereszt., 200 néző, v.: Imre B.

Táplán: Gyécsek – Mercs (Fürdős), Huszár (Gombos), Gyurcsányi (Dala), Polgár, Rosner, Markó, Manganelli, Szakasics, Polyák, Vidák. Edző: Borbás János

Vasvár: Kántor – Varga A., Horváth A., Czövek, Elekes, Réfi, Vincze, Kónya, Tausz (Berta), Márton, Schermann (Pálla). Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerző: Vidák.

A hazaiak ezen a mérkőzésen küzdésből jelesre vizsgáztak egy kimondottan jól és bátran futballozó Vasvár ellen.



Kiswire Szentgotthárdi VSE–Vép VSE 1–2 (1–0).

Szentgotthárd, 100 néző, v.: Bíró O.

Szentgotthárd: Kapui – László, Osvald (Sipos B.), Nagy O., Takács (Komáromi), Dancsecz, Gécsek, Sulics, Sipos G., Bedi, Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Vép: Bezdi – Németh Á., Czeglédi, Beke (Berta), Szalai R. (Pogácsás), Szalay Cs., Niksz, Szijártó (Illés), Szendrődi, Takács Á. (Balikó), Takács M. Edző: Simon Miklós

Gólszerzők: Osvald, ill. Takács Á., Szendrődi.

Kiállítva: Németh Á. (70., Vép VSE).

A hazaiak megérdemelten szereztek vezetést az első félidőben. A második játékrészben továbbra is a házigazda dominált, de az öt ziccerből egyet sem tudott értékesíteni. A vendégek ezt követően kiegyenlítettek emberhátrányból, majd egy vitatott büntető értékesítése után a három pontot is elvitték Szentgotthárdról.

Szarvaskend SE–Répcelaki SE 0–1 (0–0).

Szarvaskend, 100 néző, v.: Árpád A.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Csillag, Jóna (Kunovics, Somogyi), Németh T., Tuboly, Földes, Tompa, Kopfer, Kis-Nemes, Törő. Edző: Kovács Kálmán

Répcelak: Rózsa – Vass, Tóth D., Baranyai, De Paula, Ódor, Sipos, Horváth M. (Tar), Csányi, Rácz, Tarcsay. Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Gólszerző: De Paula.

Kiállítva: Németh T. (83., Szarvaskend SE).

A mérkőzés első félideje a férfias küzdelemről szólt, egy kapufa adódott a hazaiak előtt, egy helyzet a vendégek előtt. A második játékrészben is folytatódott a mezőnyjáték, helyzetekkel tarkítva. A 60. perctől inkább a hazaiaknak voltak lehetőségeik, többször már Rózsa kapuson is túljutottak, de a szerencse a vendégekkel volt. A mérkőzés végére a játékvezető elvesztette a fonalat, és egy többszörösen is szabálytalan gólt adott meg a partjelzőjével karöltve a vendégeknek, amivel megnyerték a döntetlen színezetű mérkőzést. A szarvaskendiek úgy vélik, hogy a játékvezetők ténykedésével kapcsolatban el kell gondolkodniuk a "kiscsapatoknak", hogy érdemes-e, hiszen az utóbbi fordulók alapján jobb lenne, ha csonka lenne a megyei I. osztály mezőnye.