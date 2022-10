Nagy lendülettel kezdte a második negyedet a Falco, egyre zárkózott – pedig jöttek az extra távoli dobások a túloldalról. Hiába, fokozaton szűkült a különbség, Perl nagyon elkapta a fonalat.. A 13. perben, 26-29-es állásnál kért időt a kaposvári kispad. A folytatásban pedig sorozatban értek célba a kaposvári triplák, így visszaverte a hazai rohamokat a vendég – ismét tíz pontos előnyt épített ki magának (15. perc: 28-38). Ismét nekidurálta magát a házigazda. Fokozódott a feszültség a pályán, foggal, körömmel őrizte három-négy pontos előnyét a Kaposvár. És olykor durván: Gabric lett kiállítva a második sportszerűtlen szabálytalansága után. Ennek ellenére is 40-46-os vezetése birtokában a roppant motivált vendég vonulhatott elégedettebben nagyszünetre.

Fordulás után próbált erősebb tempót diktálni a Falco, és a védekezésén is szigorított. De a vendégek továbbra is jól céloztak távolról. Közben Cowels is megérkezett a meccsbe, két triplát hintett egymás után (23. perc: 48-51). Többször is egy pontra zárkózott a Falco, de a vezetést nem sikerült átvenni. Extra triplákkal, dudaszós kosarakkal őrizte előnyét a vendég. A harmadik negyed végén 58-63-as eredmény állt a táblán – tartotta magát a Kaposvár.

A negyedik negyed elején Keller ragadta magához a főszerepet: először egy 2+1-es akciót csinált, majd dobott egy triplát (64-63) – a mérkőzésen először vezetett a Falco! Egy kis ideig. A Kaposvár ugyanis jól védekezett, a Falco kénytelen volt távolról dobni, de roppant gyatrán célzott – a lepattanókat pedig rendre a vendégek gyűjtötték be. Kezdett ismét meglépni a vendég (34. perc: 64-72). Időkérés után is próbálkozott becsülettel a Falco, de kapkodott, talán el is bizonytalanodott – ráadásul rengeteg büntetőt dobhatott a vendég (37. perc: 67-75). Ismét mag köré gyűjtötte tanítványait Konakov mester – de fogyott az idő, és nem úgy tűnt, hogy fárad a Kaposvár.

A Falco védekezése nem tetszett a bíróknak, így minden kaposvári támadás büntetővel zárult. Elúszni látszott a hajó. A 39. percben 71-79-et mutatott a tábla, és innen már nem volt visszaút. A szervezett, harcos Kaposvár megérdemelten győzött, a Falco ezúttal enerváltnak tűnt, sok hibával játszott – igaz, kicsit jobb dobóformával így is összejöhetett volna a győzelem.

Milos Konakov: - Gratulálok a Kaposvárnak, megérdemelten nyert – és elnézést kérek a szurkolóinktól a teljesítményünk miatt. Nagyon puhán kezdtünk, amire nincs mentség, Továbbá a találkozó nagy részében nagyon bizonytalanul támadtuk a gyűrűt. A Kaposvár jobban dobott, jobban lepattanózott – ráadásul sok labdát adtunk el. Tanulni fogunk a hibáink, és még csak a szezon elején járunk, fogunk mi ennél jobban játszani.

Ivan Rudez: - Gratulálok a Falcónak a tavalyi bajnoki címéhez, valamint azért is, mert évek óta méltóképpen képviseli a magyar kosárlabdát szerte Európában. Nagyon szép győzelmet arattunk, sikerült egy jó taktikát alkalmazni a mérkőzés nagy részében. Tegyük hozzá, a Falco rosszul reagált a zónára, ma gyengén dobott -. amit ki tudtunk használni. Gratulálok a fiúknak!