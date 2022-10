Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Kozármisleny Kézilabda Akadémia 27-27 (13-15). Szombathely, Arena Savaria, 400 néző, NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Haskó T. K., Natkai N.

SZKKA: Balog – Varga N. 6, Tanaskovic 6, Pődör R. 6, Győri, Kulcsár 5, Balogh P. 3. Csere: Christe – Horváth A., Szendrei 1. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3-3. 16. p.: 6-5. 29. p.: 12-15. 34. p.: 14-17. 40. p.:17-18. 53. p.: 23-26.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/4.

Kisebb kihagyást követően folytatódott a női másodosztályú kézilabda-bajnokság a válogatott meccsek miatt. Pődör Zoltán egyesülete lendületbe jött az utóbbi hetekben, folytatni akarta az SZKKA remek szériáját.

Gyors gólváltásokkal kezdődött az összecsapás, miközben Pődör Rebekát már a negyedik percben kiállították két percre. Az emberhátrány ellenére hamar egyenlítettek a vasiak (2-2). Markovic és Tanaskovic gólja után percekig érintetlenek maradtak a kapuk. A 11. percben Kulcsár vette vissza a vezetést az SZKKA-nak (4-3). A félidő derekán már kettővel is ment a házigazda, a 20. percben azonban újra a Mislenynél volt az előny (8-9). Rendkívül hullámzó volt a játék, amit sok pontatlanság tarkított, rengeteg hazai helyzet maradt kihasználatlanul. 9-11-nél időt kért Pődör Zoltán. A vasiak azonban nem tudtak váltani, sőt még emberelőnyben sem sikerült zárkózniuk. Egy perccel a szünet előtt 12-15-nél újfent időt kért a hazai kispad. Az utolsó másodpercekben Varga akasztott még egy találatot, ezzel 13-15-re zárul az első félidő.

A második etap első hét percében mindössze 2-2 gól született mindkét oldalon, nem sok javulás volt tapasztalható az SZKKA játékában. A szombathelyiek nagy szerencséjére a Misleny is rendre betlizett, így három gólnál messzebb nem tudott távolodni vendéglátójától. Varga Nikolett próbálta meccsben tartani csapatát, rendre betalált szélről, de mindig jött válasz a túloldalon. A 48. percben Tanaskovic hozta egálra a meccset (22-22). Grénus kiállítását sem tudta kihasználni a hazai alakulat, előbb Szabó, majd Imrei is betalált, így megint kettővel ment a baranyai együttes. Az 53. percben Imrei újabb gólt ragasztott a vasi kapuba, ezzel már 23-26 volt az állás. Képtelen volt átlépni saját árnyékát az SZKKA, amely szemmel láthatóan borzasztó rossz napot fogott ki. Az 55. perc legvégén Kuti kapott piros lapot szabálytalankodásáért, a büntető Pődör értékesítette, sokadjára közelítette meg egy gólra a Szombathely a Kozármislenyt (25-26), majd Tanaskovic révén az egyenlítés is összejött. Scheffer góljával maradt az előny a vendégeknél (26-27), fél perccel a találkozó vége előtt az egyenlítésért támadhatott a házigazda. Az attak végén büntetőzhetett az SZKKA, amit Pődör be is vágott (27-27). Hat másodperc volt vissza, ám a Misleny kapuig sem jutott el, ellenben kiharcolt egy időn túli szabaddobást, ami a szombathelyi védőfalban kötött ki, így egy pontot itthon tartott Pődör Zoltán együttese.