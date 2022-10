A címvédő Falco szerdán parádés teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligájában, vereséggel küldte haza a spanyol Murciát. Szombaton pedig azt a Nyíregyházát fogadta, amely mindhárom bajnokiját elbukta. Természetesen a hazai csapat lépett pályára esélyesként.

Váltott kosarakkal kezdődött a mérkőzés, pontatlannak tűnt a Falco – míg a vendég roppant motiváltan tette a dolgát (4. perc: 6-8). A házigazda próbált erős tempót diktálni, mindezt sok hibával tette. Futottak és tüzeltek, felváltva vezettek a csapatok – nem működött a hazaiak védekezése, a lepattanókat is jobban szedte a vendég. De végül öt ponttal csak megnyerte az első negyedet a sokat cserélő Falco. Visszatérve a kisszünetről már pontosabban, gyorsabban játszott a házigazda, kezdett meglógni. Gyorsan át is lépte a 10 pontot a különbség (12. perc: 41-27). Nem tudta tartani a lépést a Nyíregyháza. Labdaszerzések után vezetett villámgyors támadásokat a Falco, és jöttek a triplák is – míg a vendég szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. Kezdett eldőlni az összecsapás sorsa. Krivacevic büntetőivel átlépte a 20 pontot a hazai előny (14. perc: 48-27). Nyíregyházát kizárólag Perry tartotta meccsben extra tripláival, egyéni villanásaival. Ettől függetlenül állandósult a 20 pont körüli hazai fór, a szünetben 19 ponttal vezetett a házigazda (20. perc: 63-44) – és ezzel el is dőlt a mérkőzés.

Fordulás után sem engedett ki a Falco, szervezetten, gyorsan játszott, jól dobott (25. perc: 75-50). A közönségnek tetszett a meccs, állva tapsoltak a szurkolók. A nyíregyházi játékosok nem tűntek idegesnek, játszottak egy jót – és egyik-másik légiós bőszen dobált, javítva a statisztikáján. Míg hazai oldalon megoszlottak a pontok. Konakov mester amúgy is sok lehetőséget adott a fiataloknak, a kulcsemberek így tudtak egyet szusszanni. Az utolsó negyed 90-68-as állásról kezdődött – nem maradt izgalom. Hazai oldal Cowels nagyon belelendült, nem tudott dobást hibázni. Természetesen elérte a 100 pontot a Falco, Sövegjártó ziccerével (34. perc: 100-68). Végül simán nyert a Falco, a két csapat ezúttal nem volt egy súlycsoportban.

Milos Konakov: - Több dolog miatt is boldog vagyok. Például azért, mert ott folytattuk, ahol a Mucia ellen abbahagytuk, jó ritmusban játszottunk, erős tempót diktáltunk. Másrészt örömteli, hogy a fiatalok jól szálltak be a meccsbe – hosszú a szezon, mindenkire szükségünk van, közben rotálni is kell csapatot. A közönségünk pedig ismét kitett magáért – de ezen mér nem lepődünk meg!

Pethő Ákos: - Dobtunk 83 pontot Szombathelyen, ami jó teljesítmény, ám kaptunk 108-at, ami nagyon sok. A Falco abban a tempóban játszott, mint a szerdai BL-meccsen a Murcia ellen, és közülünk csak kevesen tudták felvenni ezt a fordulatszámot. Annak viszont örülök, hogy tetemes hátrányban sem estünk össze, láttam a küzdést, az akarást a játékosaimon. Vannak olyan dolgok a játékunkban, amire lehet építeni, de a védekezésünket jobban össze kell rakni.

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–HÜBNER Nyíregyház BS 106-83 (28-23, 35-21, 27-24, 19-15)

Szombathely, 2510 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch, Szilágyi, Kapusi.

Falco: Pot 13, Brown 15/12, Kovács B. 3/3, Tiby 10/6, Keller 8. Csere: Perl 14/3, Krivacevic 9, Cowels 28/18, Verasztó 2, Sövegjártó 4, Takács Zs. 2. Edző: Milos Konakov.

Nyíregyháza: Perry 31/9, Kiss B. –, Hillsman 17/9, Williams 8, Henderson 8/3. Csere: Mokánszki 6, Dolezaj 7, Bazsó 3, Kass –, Szobi –, Fazekas 3/3. Edző: Pethő Ákos.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4-6. 7. perc: 16-16. 12. perc: 41-27. 14. perc: 48-27. 20. perc: 63-44. 25. perc: 75-50. 27. perc: 84-59. 30. perc: 90-68. 34. perc: 100-68. 37. perc: 106-77. Kipontozódott: –.