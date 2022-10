Két jó formában lévő csapat lépett pályára – és inkább a címvédő Falco tűnt esélyesnek. Szombathelyi oldalon ott volt a keretben az előző bajnokit kihagyó Boris Barac. Egyébként nagyszerű hangulatban kezdődött a meccs, sok szurkolója kísérte el a Falcót.

Sopron KC – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 63-81 (12-17, 13-21, 17-26, 21-17).

Sopron, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Tőzsér D., Söjtöry T., Major Á.

Sopron: Joseph 20/6, Jones 9/3, Valerio-Bodon -, Molnár M. -, Barnett 11. Csere: Durham 12, Shine 2, Supola 2, Sitku 6, Takács N. -, Csendes 1, Scholl -. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Falco: Pot 13, Brown 9, Kovács B. 3/3, Tiby 15/3, Keller 3. Csere: Perl 6, Cowels 18/12, Barac 11/3, Verasztó -, Sövegjártó 3/3, Horváth Á. -, Takács Z. -. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2-7. 7. perc: 9-12. 14. perc: 12-23. 18. perc: 20-31. 20. perc: 25-38. 24. perc: 33-50. 28. perc: 38-59. 30. perc: 42-64. 33. perc: 46-71. 37. perc: 54-78.

Pot közelije vezette fel a meccset, ám válaszként érkezett 7 soproni pont (2. perc: 7-2). Támadásban pontatlannak tűnt a Falco, roppant motiváltnak az SKC. Stefan Pot pontjaival araszolt, és egyenlített a Falco (5. perc: 9-9). Kis időre beállt az eredmény, majd Kovács triplája után már Falco-vezetést mutatott a tábla (7. perc: 9-12) – a negyedik szombathelyi távoli kísérlet ért célba. Belelendült a Falco, kiváló védekezésére építve meglépett, 5 ponttal megnyerte az első negyedet.

A második etapot pedig 6-0-val kezdte a Falco, pedig nem is dobott pontosan (14. perc: 12-23). A folytatásban állandósult a 10 pont körüli Falco-előny – Tiby nagy kedvvel játszott. Annak ellenére is stabilan vezetett a szombathelyi gárda, hogy a triplák hiányoztak a játékából (18. perc: 20-31). A szünetben 25-38-ra vezetett a kiválóan védekező, erős tempót diktáló Falco.

Fordulás feljavult a Falo támadójátéka is, szinte minden támadását kosárral zárta – Cowels pedig dobott gyors egymásutánban két triplát (24. perc: 33-50). Egyre nőtt a különbség. Időkéréssel próbálta megtörni a szombathelyiek lendületét a Sopron, de nem igazán sikerült. Karcolta a 20 pontot a Falco előnye – majd át is lépte (28. perc: 38-59). A szombathelyi szurkolótábor is fölényben volt, a Falco-drukkerek hangja megtöltötte a csarnokot – tetszett nekik, amit láttak. Cowels – harmadik – triplája zárta a harmadik negyedet, nem maradt izgalom a záró játékrészre (30. perc: 42-64). Ennek ellenére a Sopron nekidurálta magát, de szemernyi problémát sem tudott okozni a Falcónak (33. perc: 46-71). Pedig ekkor már kicsit talán ki is engedett a szombathelyi gárda, könnyedebb játékra váltott (37. perc: 54-78).

A Falco simán, a vártnál talán könnyebben nyert, ezúttal nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Ráadásul Milos Konakov szorgalmasan forgatta a csapatát, a kulcsembereknek nem kellett megszakadniuk.