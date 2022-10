A budaörsiek magabiztosan vezetik az NB II. Nyugati-csoportját: mind a nyolc bajnokijukat megnyerték, 47 gólt szereztek és egyet sem kaptak. Imponáló mérleggel büszkélkedhetnek Horváth Ferenc tanítványai, akik a Haladás-Viktóriához hasonlóan most kapcsolódnak be a Magyar Kupába. Érdekesség, hogy a budaörsiek kapuját a mindössze 15 éves Csapó Zoé védi, persze jelen van a rutin is: a csapat egyik vezére a korábban Győrött is futballozó erdélyi származású, korábbi román bajnok Sárosi Csilla.

A zöld-fehérek házi gólkirálya 12 találattal Kardos Blanka. Ami a Haladás-Viktóriát illeti, Markó Edinával a bajnokságban eddig két döntetlent szereztek eddig a vasiak, egyet Szegeden (2-2), egyet pedig a Haladás Sportkomplexumban az Újpest (1-1) ellen.

-A Budaörs szervezett, szívós csapat, hasonlóan nehéz dolgunk lesz szombaton, mint volt a legutóbbi, Újpest elleni bajnokinkon -mondta Markó Edina, a Haladás-Viktória vezetőedzője. - Ellenfelünk több játékosa is a női futsalválogatottban szerepel, labdabiztos, ügyes fiatalok játszanak a budaörsieknél. Nehéz mérkőzésre számítok, fontos lesz, hogy minél előbb megszerezzük a vezetést. És szeretnénk kapott gól nélkül lehozni végre egy meccset - természetesen a továbbjutás a célunk.